Lena Kallenberg: Amazon stoppar bokutgivning i Sverige

Det smyger ett lömskt djur i buskagen. Låt dig inte distraheras av dess förföriska namn; Amazon. På webben erbjuds vi regelbundet att köpa aktier i bolaget som har gjort något av en smygstart i Sverige. Men man avancerar stadigt på den svenska e-handelsmarknaden.

I USA drog man i gång verksamheten med något så trivsamt humanistiskt som bokförsäljning och lade snabbt under sig marknaden genom att slå ut bokhandlare och antikvariat med dumpade priser.

En liknande utveckling eller snararare avveckling och monopolisering av bokbranschen har drabbat Storbritannien sedan länge.

För att förstå vilken syn Amazon har på yttrandefrihet och demokrati kan jag berätta att bolaget nyligen i ett brev till det svenska förlaget Karneval stoppar utgivningen av den engelska versionen av Sebastian Rushworths bok: Covid, Why most of what you know is wrong. Man skriver att boken stoppas för att dess innehåll avviker från den officiella linjen om Covid 19.

Jag vet inte om Amazon stoppat utgivningen av böcker tidigare, men det är så här dom jobbar, de självgoda gudsdirigenterna med ett otroligt kapital på fickan.

Bolaget kan utan överdrift sägas vara på väg att bli en stat i staten. Idag handlar deras e-handel inte enbart om bokförsäljning, utan om det mesta, särskilt elektronik-och övervakningsprodukter.

I USA där man i dag står för ca 50 procent av marknaden har man sedan länge ett tätt samarbete med polis och militär. Det handlar om s.k. artificiell intelligens i form av avlyssnings och övervakningsapparater, systemet Alexa kan användas i hemmen, i bilen men också ”hela miljöer” kan lyssnas av.

Det har gått så långt med polisens användning av Amazons ansiktsigenkänningsteknik att lagen inte hänger med längre. Givetvis har det stött på kritik. Det går inte längre att konkurrera med Amazon som tilltvingat sig enorma skattelättnader och etableringsstöd.

De har förmodligen så mycket makt och pengar att ingen rår på dem längre. Staden New York med starka fackliga traditioner gjorde ett försök, Amazon är också helt antifacklig, men bolaget berördes inte nämnvärt.

I Europa har en radda europeiska fackföreningar för länge sedan uppvaktat EU-kommissionen i frågan. Man har påtalat Amazons planer, kanske inte enbart planer utan redan verklighet, att spionera på anställda i affärslokaler och arbetsplatser.

Det föranleddes av en annons där bolaget sökte underrättelseanalytiker med uppgift att ”rapportera om den fara facklig organisering utgör.”

Det har tagit tid för EU att ta bladet från munnen men för ett par år sedan startade man verkligen en granskning av Amazon med inriktning på konkurrenslagstiftningen, bolaget har ju en dubbel roll som marknadsplats för olika leverantörer som man samtidigt också konkurrerar med genom att sälja snarlika varor.

Vi är många som undrar varför det är så tyst. Det senaste tycks vara att EU gör som i den tidigare granskningen av Google, man hackar upp utredningen i delar.

Risken är stor att saker och ting läggs i malpåsar för att sedan bli helt ohanterliga. Medan EU kliar sig bakom örat fortsätter Amazon att lägga under sig världen, efter åratal av pengar till rymdforskning riktar man nu också intresset mot planeten Mars…

Lena Kallenberg, författare, krönikör