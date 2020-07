Lena Kallenberg: Ett land i andnöd

Den svarte mördade amerikanen George Floyds sista ord ”Jag kan inte andas” ekar över världen samtidigt som president Donald Trump uttalar att det är en bra dag, inte bara för George Floyd i sin himmel utan också för hela mänskligheten.

Presidenten syftar på sysselsättningen som stigit någon procent men ”glömmer bort” att arbetslösheten för svarta och latinamerikaner skjuter i höjden. De omstörtande händelserna i USA gör det lätt att påminna sig om alla som kämpat mot rasismen. Det ligger nära till hands att citera Frantz Fanon: ”We revolt simply because, for many reasons, we can no longer breathe.”(Vi revolterar helt enkelt för att vi av många orsaker inte längre kan andas.)

Fanon var en fransk psykiater, filosof och debattör, han blev en av de mest erkända teoretikerna kring den västerländska imperialismen och kolonialismen. Trots att han dog endast 36 år gammal kom han ut med två kända böcker. Svart hud, vita masker och Jordens fördömda, den senare är en svidande uppgörelse med kolonialismen.

Jean-Paul Sartre skrev förordet, de bägge var vänner, men Fanon kritiserade Sartre för att han inte förstod att de svarta var ”fångar i hudfärgens tecken.” Han menade att den humanism som den franska vänstern bekände sig till saknade insikt i kolonialismens förmåga att begränsa de svartas handlingsmöjligheter.

Debatten hölls på 1950-talet men kritiken är förmodligen sann än idag och gäller nog lite varstans. Jag påminner mig Stokely Carmichaels tal i Stockholms Konserthus 1967. Den karismatiske studentledaren framstod lika uppknäppt som den knallgula öppna skjorta han bar. ”Det finns ingen politisk demokrati utan ekonomisk likställighet”, sa han och fortsatte att utveckla tankarna om motsättningarna mellan det kapitalistiska västerlandet och de plundrade folken i tredje världen.

Han sa sig inte vara för våld men också vägra att gå samma väg som föräldrarnas generation, de som förödmjukat sig i tysthet. Carmichaels öppenhjärtighet om att inte sky våldet väckte förstås en hel del rabalder i svensk press. Han och organisationen Svarta Pantrarna föredrog att tala om rättvisa innan de talade om fred. Carmichael lär också vara den som myntat frasen ”Black power” vid ett tal i Mississippi 1966.

”Vi svarta amerikaner har inget behov av att åka till Vietnam och bomba skolor, vi ska bygga dem i våra egna ghetton,” sa han och kammade naturligtvis hem poäng hos oss unga Vietnamaktivister.

Carmichael var en av många framträdande ledare inom organisationen Svarta Pantrarna. Den bildades i Oakland 1966 som ett svar på en radda uppror i amerikanska städer. Trots 1960-talets civillagstiftning fastställd av USA:s högsta domstol fortsatte afro-amerikaner att drabbas av ekonomisk och social orättvisa som kroniska hälsoproblem, arbetslöshet och undermåliga bostäder.

Jag var så pass imponerad av rörelsen att jag klädde mig i Black Panter uniform, blå skjorta, svarta byxor, svart jacka och basker. Förgäves kämpade jag med en voluminös afro-frisyr något mina hårrötter inte var ämnade för, jag ville likna den modiga Black Panter kvinnan Angela Davis.

Hon som kom från söderns Alabama, åtalades för mord i en rasistisk rättegång men frikändes. Davis är fortfarande verksam och grundare av den feministiska organisationen African America Agenda.

Jag vet inte om rasismen i USA blivit värre, men idag filmas den åtminstone. Frågan är hur många generationer svarta som ska kippa efter andan? Idag är det Black Lives Matter- rörelsen som måste vinna gehör i ett Amerika som hotas att sprängas inifrån.

Lena Kallenberg