Lennart Götesson: Är dagens teknik bara för tonåringar?

Det här med att boka tid för vaccinering har tydligen varit lite krångligt här och var i landet. Jo, även i den här regionen. Men trots det har många fått tider. Det måste gå att krångla till det mer.

Ja, det kommer väl en ny pandemi vad det lider och tills dess får man tänka till så att det inte blir enkelt. Det ska vara svårt. Nej, det ska vara tekniskt modernt, vilket ofta är samma sak.

Det ska vara gjort så att bara fingerflinka tonåringar, som är uppfödda med och av en app kan klara av det. Tittade man in på 1177.se så var det inte helt klart hur man skulle gå tillväga, men vi var många som lyckades. Så kan man väl inte ha det.

Till nästa pandemi bör man förbereda sig så att bara dem som har den senaste mobiltelefonmodellen med rätt app kan komma fram.

För att ytterligare krångla bör krävas tillgång till ytterligare en telefon eller dator och att man har en app som bara kan laddas ner på natten till måndagar med udda datum och fullmåne.

Instruktionerna för nedladdningen ska lämpligen vara skrivna på votiska eller liviska, om man får tag på någon som kan skriva på de språken. E-legitimation är naturligtvis en självklarhet, dessutom bör införas att pass och körkort ska scannas på hemmascannern och bild skickas in.

Har du ingen scanner hemma, så skyll dig själv. Och det finns mer att göra och gör man allt rätt så är det ingen som kommer fram och man kan glatt säga att det inte var någon som hörde av sig.

Jag må erkänna att jag inte är någon stor konsument av TV-sänd idrott och ännu mindre en konsument av idrott som ses på plats. Vore alla som jag skulle det till och med bli svårt att hitta åtta som vill sitta på läktaren.

Åtta är tydligen en gräns numera. Dock har det under gångna vintern blivit någon timme i fåtöljen. Där har jag ibland förvånats över att kommentatorer och så kallade experter inte alltid sett samma sak som jag. Är det månne så att min TV visar en annan bild av verkligheten?

Jag tror inte det, men något måste det bero på, till exempel att kommentatorerna ser det de vill se och då kan få se att en svensk medborgare har segerchans utan att någon annan ser det.

Jag har också noterat att de mest varit pappskallar på sportläktarna, men jag vet inte riktigt hur det ska tolkas. Något måste det väl innebära liksom det faktum att ingen längre åker skidor.

Nej, nu stakar man sig fram eller leker skridskoåkare om man nu inte är norrman eller ryss och springer upp för backarna. Det kallas klassisk stil när de stakar sig fram eller springer.

Jag säger bara det: har man sett Sixten Jernberg åka så vet man vad klassisk stil är. Det är diagonalstilen. Ingen åkare förr åkte ”klassisk” stil.

Förr hade man skidor också. De där smala stickorna man har nu kan väl inte kallas skidor. Förr hade man också stavar som höll. Varför kan man inte ha det numera? I TV görs också reklam. På engelska. Det är dumt. Det de gör reklam för kommer jag inte att köpa för jag förstår inte.

Det är lika illa i andra sammanhang där folk ska sticka in engelska ord eller hel uttryck. Jag förstår inte. Jo, jag förstår att de sett för mycket amerikansk film och att de kanske vill imponera.

Då brukar jag tala om att jag inte förstår. Det är bara att säga: I am very sorry but I can not understand a single word, och fortsätta, yes, I know that it is very embarrasing but I have to admit that I can not understand the language your speak, is it english? Vad det betyder? Det vet dom som pratar engelska.

Lennart Götesson