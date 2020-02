Lennart Götesson: Högern vill ha svenska Chinatowns

Det känns som att det blir allt mörkare i Sverige och detta trots att vi går mot ljusare tider. Nu är det inte årstidernas växlande ljus som avses utan alla klyftor som ökas i samhället.

Det ska vara större löneskillnader skriker en del. Andra kallar undersköterskor för parasiter, som lever på andras arbete. Jag skulle vilja se en av dessa herrar och damer ligga där på sjukhussängen nersölad och med liggsår och be om hjälp när syrgasslangen hoppat ur näsan och höra undersköterskan säga att hon inte tänker göra något mer för att hon inte vill vara en parasit.

Vilka är det nu som mest lever på andras arbete? Jo, det är väl dem som egentligen inte gör något vare sig produktivt eller behövligt. Det är de som har mycket höga löner och som får vara kvar så länge de lyckas gissa fram rätt beslut. Lite senare brukar det ibland komma ett avskedande av chefen eftersom det behövs ett nytt ledarskap eller för att personen inte passar in i organisationen.

Av någon anledning gäller detta också tränare av olika slag. Gemensamt för grupperna är att runt hörnet väntar ett nytt jobb där någon konstaterat att den från ett ställe avskedade har precis det som behövs. Under en tid i alla fall. Det som händer i samhället kan också tydas som att det är allt fler som vill ha revolution i Sverige. Det brukar nämligen bli resultatet när en mindre grupp trycker ner en större grupp alltför långt.

Och blir det revolution så finns en giljotin på kriminalmuseum och den är visst aldrig använd och alltså i nyskick. Därmed blir det ett litet sidospår in till Hasse & Tages sketch där en spik i foten jämförs med händelser under franska revolutionen.

Hasse & Tage hade haft mycket att säga om dagens Sverige och Karl Gerhard hade haft mycket att skriva ordfyndiga kupletter om han inte rent av hade uppdaterat ”Den ökända hästen från Troja” till version 2.0. Revolution har det inte varit i Sverige, men det kan ha varit väldigt nära.

Och ännu mer lär det komma nu när Kristersson har bestämt sig för att han ska in i Rosenbad på vilket sätt som helst och då i sämsta fall som dörrmatta vid Åkessons kontor.

Dock såg storföretagen och högern faran och lät det bli lite mer demokratiskt i landet och fackföreningarna fick sina krav tillfredsställda så pass mycket att det inte blev någon revolution. Därmed kunde man återgå till punschborden och fortsätta att klippa aktiekuponger. Sedermera fann man det också vara ganska bekvämt med Saltsjöbadsöverenskommelsen och det lugn som uppstått på arbetsmarknaden.

Men nu mullrar det igen. Historielösa entreprenörer drömmer om en tid då arbetskraft fick anställas och sparkas hur som helst och betalas hur som helst samt krävas att arbeta långa dagar. Dessa mörkermän muttrar också om att det är mycket strejker i Sverige. Det är det nu inte om man jämför med många andra länder, men eftersom de ser en strejk som en för mycket så....

Från högerhåll hörs nu också röster om att semestern för arbetare bör avskaffas. Segregationen tycker man där ska ökas och ser hur små trevliga Chinatowns eller Little Italys växer fram. Rösträtten bör också inskränkas har det sagts från detta håll för arbetare har ju inte förmågan att välja rätt.

Ja, det har kommit fler grejer från den höger som nu heter M, KD och SD och i den gruppen kan nog snart också L skriva in sig och en del av C. Och ännu mer lär det komma nu när Kristersson har bestämt sig för att han ska in i Rosenbad på vilket sätt som helst och då i sämsta fall som dörrmatta vid Åkessons kontor. Lennart Götesson