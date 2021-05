Lennart Götesson: I den moderna ”Vi på Saltkråkan” är Nisse och Märtas lanthandel stängd och förvandlad till krog och sommarcafé

SVT:s ledning tänkte till och kom fram till att ”Vi på Saltkråkan” behöver spelas in igen, uppdateras heter det. Det blev ett oherrans liv. Ingen, som var med på den tiden, vill tydligen se en nyinspelning av en av TV:s största succéer genom tiderna. Så tänkte också jag.

Låt Båtsman vara som han är. Det borde inte minst alla som vurmar om ett Sverige, som nog egentligen bara fanns i Astrid Lindgrens värld, också tycka. Alla SD-sympatisörer med Sörgården i blick och drömmar om Sockerdricketräd vill nog ha Saltkråkan kvar i konserverat skick.

Men varför inte göra en remake (det heter så när man spelar in något på nytt) av Saltkråkan. Det behövs en modern version. Och det finns mycket att ändra på. I den moderna ”Vi på Saltkråkan” är Nisse och Märtas lanthandel stängd och förvandlad till krog och sommarcafé, där det finns ett begränsat utbud av varor som stockholmare på sommarutflykt kan behöva.

Ön har fått en gästhamn där ett antal båtar i miljonklassen nu är förtöjda. På ön har också hus köpts och rustats upp av finansvalpar och it-folk.

Stället drivs av en krögare med stjärnstatus, som också har en innekrog på söder. Ön har fått en gästhamn där ett antal båtar i miljonklassen nu är förtöjda. På ön har också hus köpts och rustats upp av finansvalpar och it-folk. Snickargården är dock i förfall och genom kontakter har Melker Melkersson lyckats få hyra den på ett flerårsrivningskontrakt.

Hit kommer nu familjen Melkersson och på bryggan möts de av en utåtagerande Tjorven, som är ute med sin chihuahua. Där på bryggan sitter också före detta handlarn Nisse, något berusad och bitter över att affären fick läggas ned. Märta jobbar inom hemtjänsten, samt utför Rut-jobb åt sommarboende.

Österman är på plats, anställd av Visit Saltkråkan, som levande fiskargubbekuliss med vegamössa och bolmande pipa. Storasyster Malin skuttar av båten först. Hon tittar sig omkring för att se om det där finns några snygga tjejer i hennes ålder. Hon har nyss kommit ut ur garderoben.

Melkers två äldre söner kliver av med mobiltelefoner i händerna och den yngste kommer trumpen och tomhänt svärande över att man ska tillbringa sommaren långt från stan.

Teddy och Freddy syns inte till. De sitter bleka och glåmiga på sina rum med sina Ipads och kollar på Tik Tok och andra allmänbildande internetsidor I avsnitt efter avsnitt får vi sedan följa livet på Saltkråkan. Där springer inga barn omkring i solen, eller fiskar och vem vill ha fisk när strömmingen är full av ben samt dioxin och PCB.

Folket i de dyra båtarna och de upprustade husen fiskar inte heller och varför ska man göra det när det bara är att skicka en kurir i en snabb båt för att handla upp det nödvändigaste i Östermalmshallen.

I Snickargården sitter pojkarna och surar. Uppkopplingen är bedrövlig. De tjatar om att ska de bo där måste de ha fiber indragen. Så kommer den dag då Melker vill köpa huset, som nu är till salu. Men han har inte en chans när budgivningen sätter igång och barnen är lika glada för det.

I dagens läge räcker inte ett mynt som handpenning, nu krävs både fina plastkort och Swish. Till ett litet torp i en övergiven skogsarbetarby i Norrlands inland räcker dock pengarna och dit får Melker tvinga sina söner att åka.

Malin följer inte med, hon har flyttat ihop med en tjej och de två planerar en jorden-runt-resa.

Tja, det är ett förslag till en uppdaterat version av ”Vi på Saltkråkan”, men det går naturligtvis att klämma in mer moderniteter.

Vi behöver ha in lite bokstavsdiagnoser, en dos ungdomskriminalitet och några droger. Några invandrare behöver också få plats i handlingen. För att få in mer spänning kan det behövas några smugglare och så går det väl alltid att klämma in några ubåtsobservationer.

Lennart Götesson