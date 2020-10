Lennart Götesson: Mer realism efterlyses i amerikanska filmer

Vi översvämmas av amerikanska filmer och ju fler man ser desto mer stereotypa syns de vara. Man tycker ju att allt som TV-programmet Mythbusters avslöjat som hittepå borde man ju nu kunnat göra i en mer realistisk version, men icke.

Det kastas fortfarande cigaretter i bensinpölar och det slår eld omedelbart istället för att bara slockna. När deckarpoliserna rusar in i hus med dragna pistoler så svänger försten åt vänster och tittar en stund innan han vänder sig åt höger.

Varför kan det aldrig vara någon bov där till höger som skjuter deckarhjälten i nacken? I filmerna blir uniformerade poliser med skyddsvästar skjutna hur lätt som helst, men deckarhjälten utan väst klarar sig. Poliserna med gevär kan inte träffa målet, men det kan hjälten med en pistol och utan att ens sikta ordentligt.

Jag vill se en amerikansk film där man kastar en handgranat i en grop med soldater och där granaten hinner explodera ordentligt innan soldaterna kastats tre meter upp i luften.

Jag vill se en film där det dröjer minst en minut innan en bil, som körts av vägen, tar eld och exploderar. I filmer kan en bil på väg utför ett stup explodera innan den ens slagit i något. Jag vill se tjejer som kan springa mer än fem meter från en förföljare innan de ramlar.

En av de vanligaste replikerna måste vara: ”It`s complicated”. Den repliken hörs väldigt ofta i filmer och TV-serier. Ordet ”Freeze” är ju ett enda ord, men räknas det som en replik är det väldigt vanligt i polisfilmer och serier. ”Oh my Good”, hörs också till leda. Tror att det uttrycket i Göteborg motsvaras av ”Harre javlar”. På den tid westernfilmerna var mer flitigt förekommande än nu hördes ofta: Hand´s up. Vilket dubbat på tyska blev: Hände hoch.

Det går också att filmvägen lära sig att det alltid finns kaffe klart i bryggaren. Hur länge det stått på förtäljer inte filmerna. Till och med när folk nyss har vaknat är kaffet klart

Det var skrattframkallande att höra John Wayne hojta detta i en tysk biograf en gång. En replik som gärna förekommer i katastroffilmer är: ”you need to see this”. Uttrycket kan även förekomma i andra filmer inte minst där datorer används. När det gäller datorstyrda saker av olika slag vill jag också se mer realism i hur fort det går att komma på lösenordet.

Det kan väl inte vara så att alla koder i USA är ungefär som: qwerty eller asdfg eller att man använder fruns namn eller hundens namn. I USA har man också dåliga dörrar med dåliga lås. Vilken polis som helst kan med en spark få upp dörren.

Av filmerna kan man lära sig att varje ensamlevande amerikansk fal dam har en något för stor herrskjorta i sin garderob. Efter varje tête-a-tête som resulterat i herrbesök i boudoairen kliver damen omkring i stor herrskjorta. Att det går att hitta en skjorta i herrars garderob kan man förstå.

Det går också att filmvägen lära sig att det alltid finns kaffe klart i bryggaren. Hur länge det stått på förtäljer inte filmerna. Till och med när folk nyss har vaknat är kaffet klart eller har det stått sedan dagen före. På soffborden ligger också väldigt ofta en pizza, delad på USA-vis, så att det bara är att ta en bit.

Det borde vara en hälsorisk att äta nattstånden pizza, men i USA klarar man tydligen det. Genom filmerna kan man också lära sig att de flesta par skiljer sig och att herrar med gråhårssyndrom ofta träffar kvinnor i 25 års-åldern.

Men i USA kan man det där med katastroffilm och man kan det där med ljud. I Sverige verkar varenda filmare misslyckas med ljudet och filmen blir en katastrof istället.

Lennart Götesson