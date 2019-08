LIF-damernas tio bästa: Nummer 2 – backklippan med flest matcher i klubbens historia

I början av juni tog en epok slut. Sofia Engström lämnade då Leksands IF efter tolv raka säsonger, för att fortsätta karriären hos seriekonkurrenten Modo.

– Det är klart att det känns i hjärtat när man har varit på samma ställe i tolv år och jag har jättemycket minnen härifrån. Men jag känner mig ändå redo att testa någonting nytt. Jag tycker fortfarande lika mycket om Leksand, oavsett var jag befinner mig i världen. De fina minnena kommer jag att bära med mig resten av livet, vart jag än går, sa Engström i en intervju med Hockeypuls när flytten blev officiell i somras.

Den 31-åriga backen, som på senare år även blev forward, hann dock sätta ett ordentligt avtryck i Dalarna innan hon lämnade LIF och hon hann under sin tid i Tegera Arena spela inte mindre än 370 matcher med Leksand i landets högsta serie.

Ett facit som innebär att hon, åtminstone just nu, är den spelare med flest LIF-matcher på kontot sedan man startade upp damverksamheten.

Och engagemanget hon många gånger visade upp för föreningen var stort, även om hon till sist valde att gå vidare.

– Brinner man för saker och ting så blir det på automatik att man har hjärta och passion i det. Ibland har man tyngre perioder jag kommer alltid vara stolt över att representera den här föreningen, fastslog Engström i en intervju med Hockeypuls 2017.

Engström inledde sitt liv på is genom att spela med pojklagen hemma i Surahammar innan hon i femtonårsåldern gick till ett tjejlag i Västerås.

När hon 2007 gick till Leksands IF hade hon hunnit bli nitton år och redan säsongen därpå blev Sofia Engström lagkapten, en roll hon hade under fem säsonger.

– Man har varit med om jättemycket på vägen och vuxit som både hockeyspelare och som person, konstaterade Engström i samma intervju.

Förutom att ha varit en konstant i Leksand under många år så har Sofia Engström även utmärkt sig nationellt, då hon vid drygt fyrtio tillfällen har representerat Damkronorna i landslagssammanhang, där OS i Sotji varit en av höjdpunkterna.

Gjorde två mål i den senaste VM-turneringen, vilket gjorde att hon fick dela på priset som turneringens bästa målskytt bland backarna.

I LIF-sammanhang brukar man ofta tala om "krigare" och Sofia Engstrand personifierar just det – en trotjänare och kulturbärare som är en av dem som verkligen har burit Leksands IF på damsidan under det senaste dryga decenniet.

Sammantaget gör Sofia Engströms insatser i den vitblå tröjan henne till den näst bästa damspelaren i klubbens historia, enligt oss.

2) Sofia Engström

Säsonger i Leksands IF: 12, 2007/08-2018/19.

Född: 3 juli 1998.

Position: Back/forward.

Moderklubb: Surahammars IF.

Karriär i Leksands IF: Elva SM-slutspel. Lagkapten under fem säsonger. Totalt 370 matcher i LIF-tröjan, vilket är flest i historien.

Sportens kommentar: Stor personlighet och karaktär som, med sitt driv och sina ledaregenskaper, har gått i bräschen för sitt lag. Hon har en hög lägstanivå, är pucksäker och även relativt poängfarlig, för att vara en defensiv kugge. Har fått känna på forwardsrollen under perioder, även om det är som back vi känner henne bäst. Spelar med stort hjärta.

*Fotnot: Listan har sammanställts av Dalarnas Tidningars/Dala-Demokratens sportredaktion. För att kvala in på topp 10-listan så måste spelaren ha gjort minst tre A-lagssäsonger i klubben och det är endast insatserna i Leksandströjan som räknas. Landslags- och eventuellt proffsspel går alltså bort. En spelare per dag kommer presenteras med start den 15 augusti fram till och med den 24 augusti.