LIF:s 100 BÄSTA: Nummer 1 – finliraren om förstaplatsen och bolmandet: "Jag tog ciggen efter Nisse Nilsson"

Leksandsbon Mats Åhlberg har de senaste veckorna laddat inför lördagens festliga jubileumsmatch i Tegera Arena. Han har också under sommaren, tillsammans med hustrun Karin, följt Sportens 100-lista över Leksands IF:s främsta spelare genom tiderna.

– Att ta ut hundra spelare och sedan försöka ranka dessa måste vara oerhört tufft. De där killarna (Thomas Lind och Carl-Johan Goth, reds anm) har säkert haft det svårt, säger Mats Åhlberg.

Under hans aktiva ishockeykarriär beskrevs han som en elegant lirare som dominerade poängligorna i Sverige. Sedan han slutade 1981 har det mestadels handlat om att svinga golfklubbor.

– Det är det jag håller igång med.

Hur ser livet ut för Mats Åhlberg idag?

– Jättebra. Både jag och Karin är friska och vi spelar golf. Varje vår brukar vi åka till Portugal och Spanien mellan två–fyra veckor. Sedan har vi en sån där seniorsamling på golfen i Rättvik, där tanter och farbröder träffas. Sedan har vi ju fyra barn också, med familjer, och barnbarn. Nej, det är lugnt och skönt.

Vi spolar tillbaka tiden till 1960-talet och till Avesta där ishockeylaget hade en talangfull pojke. Ett samhälle som genom åren fostrat många stora ishockeyspelare, Mats Åhlberg och Nicklas Lidström är bara två exempel.

Han var med och spelade upp Avesta till landets dåvarande högsta serie allsvenskan.

Men istället för att stanna i moderklubben blev det Leksands IF. Och, han tackar Vilgot Larsson och Rune Mases för det.

– Det var så att Vilgot hade kommit till Avesta som spelande tränare. Och jag skulle tro att han hörde av sig till Rune Mases och rekommenderade att Leksand skulle värva mig, säger Åhlberg.

Samtidigt studerade han ekonomi på gymnasiet i Avesta, som på den tiden var en ny inriktning i kommunen.

– Det var redan bestämt att jag skulle göra det tredje och sista året i Falun, och det var just det året som jag skrev på för Leksand. Jag skulle i alla fall därifrån. Så för mig var det inte så dramatiskt.

Leksands IF såg även till att han efter studenten fick rycka in och göra lumpen i Falun istället för i Gävle, där han egentligen skulle ha ryckt in.

– Så jag och Dan Söderström, som är från Horndal nära Avesta, hamnade i Falun så att vi skulle kunna vara med och träna uppe i Leksand.

Fanns det någon risk att det kunde ha blivit spel i Brynäs då?

– Nej, Brynäs hörde aldrig av sig. Det var så här att under de åren i Leksand hade ledare som Sune Liss och Rune Mases en väldigt bra kontakt med Brynäs diton. De hade en tyst överenskommelse om att inte ta spelare från varandra. Så jag tror det var därför. Det var ju speciellt i landslaget där Leksand och Brynäs på den tiden utgjorde 90 procent av laget. Så man blev ju kompis med många brynäsare.

Om du inte skötte uppgiften och tog din gubbe så fick du en jävla blåsning i paus.

Mats Åhlberg skrattar till.

– Det fanns en lirare i Brynäs som hette "Krobbe" Lundberg, som en gång sa att han gärna ville byta till Leksand. Men det gick inte. Leksand sa: "Nej, vi kan inte ta honom". Det var ömsesidigt. Om han nu hade bytt lag hade han fått stryk i matcherna mot Brynäs.

I tidigare intervjuer med andra Leksandslegendarer har några, däribland Ivan Hansen, pratat om den så kallade 'Leksandsandan' på 1960- och 1970-talet.

Det var hårda krav och tufft för nya spelare att slå sig in i laget.

– Vi hade en tränare, "Pära" Karlström, som gick bort alldeles för tidigt. Han var väldigt noga med hur vi skulle spela och vi hade oerhört mycket teori. Han hade kartlagt varje motståndare och hur varje spelare åkte när de exempelvis skulle hämta puck. Vi skulle veta vilket håll de åkte åt, höger eller vänster, för att stressa backen. Om du inte skötte uppgiften och tog din gubbe så fick du en jävla blåsning i paus.

– Men det var väl därför vi blev så framgångsrika. Det var inte så att vi var elaka, utan det var mer att man skulle tänka på att göra saker rätt. Det var nog en bra skola för nya spelare som kom, men även för oss andra.

Han berättar att det var ungefär likadant i Brynäs.

– Inge Hammarström berättade att det tog ett tag bli accepterad där. Så var det i Leksand också. Men, det var en skola. Vi klankade inte på folk utan det var för att laget skulle bli bra, säger Mats Åhlberg.

Vad är ditt bästa Leksandsminne?

– Oj, det är svårt... Det är ju alla guldåren. Men jag säger nog första guldåret 1969.

Brynäs hade allt i egna händer och spelade borta mot Frölunda i Göteborg. Leksand åkte upp till Örnsköldsvik för att möta Modo.

Han fortsätter:

– Vi lyckades få 1–1 där uppe. Vår match slutade innan matchen i Göteborg var färdig. Vi blev kvar på isen. Nisse Nilsson, som jag såg upp till mycket, hoppade upp och satte sig på målburen. Det var hans sista match i karriären. Sedan kom beskedet att Frölunda hade vunnit och vi var svenska mästare. Det är en sån där scen jag än idag har på min näthinna. Nisse hade haft en lång karriär utan SM-guld och så fick han det till slut. Det var kul.

Mats Åhlberg och Nisse Nilsson bodde ofta ihop när laget spelade bortamatcher.

Hur såg du upp till honom?

– Ja, men du. Han var ju så duktig. På den tiden var han den absolut bästa spelaren i Sverige. Han var ju bra på fotboll också och spelade i landslaget.

Hur var du som fotbollsspelare?

– Jag var ganska bra. Jag hade ett val där innan min flytt från Avesta. Jag spelade fotboll då och vi låg i näst högsta divisionen samtidigt som Sandvikens IF hörde sig för. Men det blev hockeyn.

Ingen sa något, men det lär väl ha kommit fram senare. Det var i alla fall jag och Nisse Nilsson

Apropå relationen till Nisse Nilsson kommer vi till nästa intervjufråga.

Stämmer det att dörren till LIF:s omklädningsrum var stängd i fem minuter för att du skulle ta ett bloss i periodpauserna?

– Nej, eller jo, det var ju alltid så att när vi kom in efter perioden stängdes dörrarna. Ingen tränare eller någon kom in för att vi spelare skulle lugna ner oss. Då var det så att Nisse Nilsson, han rökte också, gick in på toaletten och tände en cigarett. Då tog han några bloss, lämnade kvar ciggen och öppnade dörren så att jag kunde komma in att ta ciggen efter honom...

– Åh... Sedan kom Rune Mases in... Och då ska du veta att han var en riktig renlevnadsmänniska, som höll på med orientering och sprang ute i naturen. Han hade fan inte ett enda fettkorn på kroppen: "Vem faen är det som röker? Det luktar rök!"

– Ingen sa något, men det lär väl ha kommit fram senare. Det var i alla fall jag och Nisse Nilsson, hehe.

Pågick det länge?

– Uh ja... Vi rökte. Det var bara så och det var rätt normalt på den tiden.

Röker du än idag?

– Nja, jag tar något bloss ibland. Men jag ska försöka lägga av helt. Det är väl dags snart. Men jag klarar mig rätt så bra, säger Mats Åhlberg.

Vad har Leksands IF som förening betytt för dig?

– Allt. Jag tror att Rune Mases och "Pära" Karlström varit väldigt viktiga för klubben. De höll i det och hade bestämda uppfattningar om vilket folk som skulle vara här. Det är till stor del deras förtjänst att det blev som det blev.

Leksands IF har gått som en jojo mellan SHL/elitserien och Hockeyallsvenskan de senaste tjugo åren.

Mats Åhlberg är nu hoppfull om klubbens framtid.

– Jag har en känsla av att han den nye, Thomas Johansson, har allt väldigt klart för sig. Det han har gjort hittills ser väldigt bra ut. Det var längesen det såg så genomtänkt ut i Leksands IF.

Han utvecklar:

– Jag känner honom inte personligen, men jag får ett sådant intryck av hans värvningar och att han har ett mod. Förr var det så att de som spelat och varit kvar i Leksand fick något år till på kontraktet. Han har ju tagit bort sådana som Johan Porsberger, Jesper Ollas och Anton Karlsson. Han har en uppfattning om att vi ska ha andra spelare för att lyckas hänga kvar. Vi får väl se, men jag har i alla fall en positiv tro.

Hur känns det förresten att vara etta på vår 100 bästa-lista?

– Givetvis är jag stolt! Men, man får alltid ha i åtanke att med sådana här listor är det några personer, i det här fallet två killar, som tagit på sig den uppgiften och rankat utifrån deras sätt att se på ishockey. Jag skulle aldrig våga göra den här rankingen.

Är du förvånad?

– Ja, jag vet inte. Jag vet inte vad jag har gjort som skulle stå ut så mycket från många andra. Men, så är det ju. Det är väl så oavsett pris, om det gäller Guldpucken eller Jerringpriset, att man måste välja en. Men, det är klart. Jag är jättestolt.

Slutligen, hur många minuter siktar du på att spela i jubileumsmatchen?

– Ja du, haha... Jag träffade Hans Jax för ett tag sedan. Han berättade att han skulle försöka sitta kvar i båset så länge som möjligt. Så jag kanske hamnar bredvid honom, haha. Om det blir ett byte så ropar vi åt de yngre grabbarna att de kan köra en minut till, säger Mats Åhlberg.

1) Mats Åhlberg

Säsonger i Leksands IF: 15 säsonger, 1966/67-1980/81.

Född: 16 maj 1947.

Position: Center.

Moderklubb: Avesta BK.

Karriär i Leksands IF: Fyra SM-guld.

Mats Åhlbergs tre LIF-favoriter: 1) Nisse Nilsson, 2) Thommy Abrahamsson, 3) Dan Söderström.

Goth och Linds motivering: Avestagrabb som satte enorma avtryck under sin karriär och där förstås de fyra SM-gulden var grädden på moset. Mats Åhlberg hade precis allt. Skridskoåkningen, tekniken, förmågan att och vara på rätt ställe och en sniper när lägen gavs. En spelintelligens utöver det vanliga personifierade Mats Åhlberg. Han var även lite av en bohem vid sidan om. Många är de dråpliga historier som berättats om honom av lagkompisar.

*Fotnot: Listan har sammanställts av tidigare mångåriga sportmedarbetarna Carl-Johan Goth (Nu deskreporter) och Thomas Lind (Nu printplanerare). För att kvala in på topp 100-listan så måste spelaren ha gjort minst tre A-lagssäsonger i klubben och det är endast insatserna i Leksandströjan som räknas. Landslags- och eventuellt proffsspel går alltså bort. En spelare per dag kommer presenteras med start den 17 maj fram till och med den 24 augusti.