LIF:s 100 BÄSTA: Nummer 16 – supporterfavoriten som kunde göra bort varje motståndare

Jens Nielsen var en trollgubbe av högsta klass som hade kunnandet att göra bort vilket motståndarförsvar som helst.

Han var under flera säsonger en stor publikfavorit tack vare den underhållande ishockeyn han stod för.

Den sportsligt största framgången han nådde var SM-finalen mot Djurgården 1989 och Återtåget säsongen 2001/02 då Leksand tog klivet upp till dåvarande elitserien igen.

Den säsongen bildade den danske poängmakaren en superfarlig kedja med Stefan "Loppan" Hellkvist och Mikael "Challe" Karlberg.

Säsongen 2004-05 blev hans sista i Leksands IF som spelare. Mitt under säsongen fick han lämna, trots att han toppade den interna poängligan med ett snitt på en poäng per match efter 15 omgångar i allsvenskan. Beslutet av dåvarande sportchef var inte populärt hos fansen. Leksands IF lyckades emellertid ändå ta steget upp till elitserien, främst tack vare lockout-värvningarna Michael Ryder, Francis Bouillon och Johan Hedberg.

De sista åren under spelarkarriären spenderades i Schweiz, Danmark och en säsong i Borlänge.

Efter spelarkarriären sadlade Jens Nielsen om till tränare. Han har haft ansvar för Leksands damlag och på senare år även varit assisterande tränare i både Danmarks landslag och Leksands herrlag.

16) Jens Nielsen

Säsonger i Leksands IF: 15 säsonger, 1987/88-1992/93, 1996/97-2004/05.

Född: 23 oktober 1969.

Position: Forward.

Moderklubb: Herlev IK.

Karriär i Leksands IF: SM-silver 1989, elitserieavancemang 2002.

Goth och Linds motivering: Nielsen var ett spelgeni som kunde vända in och ut på vilket motståndarförsvar som helst, och han är trea på listan över flest spelade matcher i LIF och den femte bästa poängplockaren i klubbens historia.

Säsongen 2001/02 stod han på toppen av sin karriär och gjorde smått fantastiska 81 poäng på 52 matcher i allsvenskan och kvalserien.

Nielsens 1–0-mål i mötet med AIK i Globen i kvalserien våren 2002 är en klassiker, där han från en position i höjd med den förlängda mållinjen hittade en liten lucka ovanför axlarna på AIK-målvakten.

*Fotnot: Listan har sammanställts av tidigare mångåriga sportmedarbetarna Carl-Johan Goth (Nu deskreporter) och Thomas Lind (Nu printplanerare). För att kvala in på topp 100-listan så måste spelaren ha gjort minst tre A-lagssäsonger i klubben och det är endast insatserna i Leksandströjan som räknas. Landslags- och eventuellt proffsspel går alltså bort. En spelare per dag kommer presenteras med start den 17 maj fram till och med den 24 augusti.