LIF:s 100 BÄSTA: Nummer 29 – grovjobbande forward som blev landslagstränare

Markus Åkerblom fick en tuff start på sin tid i Leksands IF. Han hade kommit från Björklöven, som åkt ur elitserien 1989, och under sina första två säsonger hos de blåvita vid Siljans södra strand handlade det mesta om överlevnad: LIF höll sig kvar i högsta serien 1991 via allsvenskt spel och finalseger mot Frölunda – och 1992 räddade masarna kontraktet i kvalserien.

Kanadensiske tränaren Wayne Fleming kom att bli en nystart för Leksands IF, som från och med säsongen 1992/93 var ett stabilt slutspelslag. Oftast tog det stopp redan i kvartsfinalen, men 1997 höll Leksand på att ta sig hela vägen till final.

I den femte och avgörande SM-semifinalen hemma mot Färjestad ledde Leksand med 3–0, men värmlänningarna gick ikapp och förbi. Markus Åkerblom var den som tog matchen till förlängning med sin 4–4-kvittering – men det slutade ändå med en hjärtskärande förlust för dalalaget efter ett mål av Clas Eriksson i den andra förlängningsperioden.

Markus Åkerblom var fortsatt en pålitlig poängmakare under sina tre avslutande säsonger med Leksands IF, där han var en populär spelare i ett decennium med sin kombination av finess och grovarbete.

Testade på proffslivet i Tyskland och var lagkapten för Timrå – säsongen 2002/03 – innan karriären avslutades i Hannover 2004.

Markus Åkerblom blev tränare efter spelarkarriären i sin moderklubb Östersunds IK. Inför säsongen 2017/18 kom han tillbaka till Leksand som coach, men återkomsten blev varken vad han själv eller LIF hade hoppats på. Efter blott åtta omgångar fick Åkerblom – tillsammans med andretränaren Örjan Lindmark – sparken och ersattes, till slut, av Leif Carlsson och andretränaren Jens Nielsen.

Åkerblom har dock revanscherat sig inom tränaryrket sedan dess, först som U17-landslagstränare och från i höst som assisterande förbundskapten till Johan Garpenlöv i Tre Kronor.

29) Markus Åkerblom

Säsonger i Leksands IF: Tio säsonger, 1990/91-1999/00.

Född: 22 november 1969.

Position: Forward.

Moderklubb: Östersunds IK.

Karriär i Leksands IF: Femma i elitseriens poängliga 1995. Deltog i sju raka slutspel från 1993 och framåt, där semifinalplatsen mot Färjestad är den största framgången.

Goth och Linds motivering: Åkerblom var en stor talang som junior och hade två JVM-turneringar på meritlistan när han kom till Leksand som 20-åring. Var en spelare som både gjorde det hårda jobbet och hade spelsinne, samtidigt som han också var en rätt god poängplockare. Bästa säsongen var 1994/95 då han slutade femma i elitseriens poängliga med 43 poäng på 40 matcher.

*Fotnot: Listan har sammanställts av tidigare mångåriga sportmedarbetarna Carl-Johan Goth (Nu deskreporter) och Thomas Lind (Nu printplanerare). För att kvala in på topp 100-listan så måste spelaren ha gjort minst tre A-lagssäsonger i klubben och det är endast insatserna i Leksandströjan som räknas. Landslags- och eventuellt proffsspel går alltså bort. En spelare per dag kommer presenteras med start den 17 maj fram till och med den 24 augusti.