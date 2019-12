LIF vann och bjöd på hockeygodis – knep blytunga hemmapoäng i bottenstriden

Det började riktigt svängigt.

Men.

Trots en rörig första period hade Leksand ledningen i det viktiga mötet mot Oskarshamn efter 20 minuter.

Detta efter att Philip Samuelsson, via Mathias Ritola, petat in både matchens och sitt första mål i Leksandströjan.

Nivån var ganska ojämn, det slarvades från bägge håll och matchbilden kastades fram och tillbaka under inledningen.

Något som Leksandstränaren Jens Nielsen också poängterade i pausintervjun, trots det egna lagets målfördel.

I andra blev det dock en rejäl uppsträckning där LIF allt mer växte och successivt övertog spelet bit för bit.

Man blev dessvärre maximalt straffades under ett boxplay där Markus Modigs skott letade sig in, via Philip Samuelsson klubba, och bakom Brage.

Till 1–1 efter drygt 24 minuter spel.

Leksands svar på kvitteringen kom sedan drygt tio minuter senare och var då väl värd väntan.

Daniel Gunnarsson och Martin Karlsson snickrade snyggt ihop lösningen fram till 2–1 och fick Tegera att återigen leva upp – efter den tidigare snöpliga kvitteringen.

Drygt två minuter senare fyllde Linus Persson på skörden, även det på ett vackert sätt, där han placerade pucken mellan Williamssons rygg och stolpen till 3–1.

Och jubelsträngen i Tegera spelades ännu en gång.

I den avslutande perioden kom gästerna aldrig riktigt nära för att utmana om varken reducering eller, än mindre, en kvittering.

Oskarshamn valde att plocka Tex Williamsson med hela fem minuter kvar, något som endast resulterade i att Fredrik Forsberg kunde utöka ledningen till slutresultatet 4–1.

Leksand kunde därmed ta sin andra, raka hemmaseger.

Och framför allt tre riktigt viktiga poäng i sin resan upp och bort ifrån kvalstrecket.

Matchens aj-aj-aj

Efter en slarvig situation i Leksands zon uppfann Johan Fransson något nytt försvarsdrag när han krigade ikapp för att rädda misstaget. Han såg ut att kliva, nästan hoppa, över den måljagande IKO-forwarden – i full fart mot Brage – och lyckades också slå undan pucken.

Men det kostade.

Fransson blev nämligen tvungen att utgå efter aktionen och fick ledas till båset och vidare ut i omklädningsrummet.

Han återkom heller aldrig till spel.

Matchens hockeypralin

Det bjöds faktiskt på flera "goingar" i Tegera under den andra perioden. Men samspelet mellan Daniel Gunnarsson och Martin Karlsson – fram till 2–1 – det hade något extra.

Sekvensen började med att Karlsson droppade en puck till backen ner i egen zon, som sedan skickade den i retur till samme Karlsson, inåkandes på offensiva blå mellan bägge IKO–backarna.

En avslutande dragning av Leksands nummer 100 så visste Tegera inga gränser för hur en ishall kan jubla.

Välförtjänt smicker från alla 5340 på plats. För både passning och mål.

Isen tre bästa

1. Axel Brage

Släppte ett mål i första men agerade sedan hjärt-och-lungmaskin för LIF som vid ett par tillfällen släppte till ett par hjärnblödningar i egen zon. Starkt bidragande till kvällens viktiga poäng och stod på huvudet ordentligt ett par gånger.

2. Martin Karlsson

Det där 2–1-målet. Det är lätt att bli tjatig. Men få ser så fjäderlätta, förlösta och lyckliga ut som när Martin Karlsson gör mål för Leksand.

Höll dessutom en bra nivå genom hela matchen.

3. Daniel Gunnarsson, LIF

Klev fram och drog ett par extra procent efter att Johan Fransson, med all sin rutin, försvunnit i första perioden.

Skickade den ovanbeskrivna och magiska passningen fram till 2–1 och är därför värd att nämnas bara för det.

MATCHFAKTA/SHL

Leksands IF–IK Oskarshamn

4–1 (1–0, 2–1, 1–0)

Första perioden: 1–0 (04.16) Philip Samuelsson (Mattias Ritola, Spencer Abbott)

Andra perioden: 1–1 (24.09) Markus Modigs (Nichalas Hardt, Arsi Piisanen), 2–1 (36.09) Martin Karlsson (Daniel Gunnarsson, Mattias Karlsson), 3–1 (38.23) Linus Persson (Sebastian Wännström)

Tredje perioden: 4–1 (55.34) Fredrik Forsberg i tom målbur (Martin Karlsson)

Skott: 36–29 (9–8, 15–9, 12–12)

Utv, LIF: 5x2 IKO: 7x2

Domare: Anton Gofman, Mikael Andersson

Publik: 5340