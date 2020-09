Liljestrand borta minst två matcher – Brage hotas av mittbackskris: "Får hitta en kreativ lösning"

Bara en dryg kvart var spelad mot Umeå när Mattias Liljestrand segnade ned på planen och tog sig åt låret.

Mittbacken signalerade tidigt för byte och det stod tidigt klart att 31-åringen drabbats av en bristning i baksidan av låret.

En skada som definitivt gör att Liljestrand missar helgens bortamatch mot Umeå, men sannolikt även fler.

– Det finns inget definitivt svar, men han kommer inte vara tillgänglig till helgen. Och antagligen inte mot Trelleborg heller. Sen får vi kämpa mot klockan därefter, säger Bragetränaren Klebér Saarenpää.

Ett hårt slag för Brage, då Mattias Liljestrand hittills under säsongen startat i samtliga matcher.

– Det är jättetråkigt såklart, för oss och för honom. Det är en viktig pusselbit som vi mister, men det får vi lösa helt enkelt.

Hur Brage kan komma att lösa mittbacksproblematiken är dock långt ifrån självklart.

När Liljestrand gick sönder i söndags hade man inga andra naturliga mittbacksalternativ i truppen, då såväl Alexander Ekblad (stukad fot) som Alexander Zetterström (sjuk) saknades.

Lukas Hiltunen byttes in, vilket innebar att Pontus Hindrikes fick kliva in som mittback under större delen av matchen.

En lösning som kan komma att bli aktuell även kommande söndag, då det inte är självklart att Zetterström eller Ekblad är redo för spel.

När det gäller Zetterström så är han fortsatt sjuk och tränade inte med laget på onsdagsträningen.

– Han har inte corona, men han har en sjukdom och ska vara symtomfri innan vi släpper in honom här. Så att inte vi andra får de symtomen och blandar ihop vad som är vad. Men han har testats och är inte coronasjuk, säger Klebér Saarenpää.

Och Ekblad?

– Klockan tickar... han är inte i full träning än.

Det är lite osäkert inför helgen då?

– Ja, men vi löser det. Vi får hitta en kreativ lösning, sen är bara frågan hur.

Spelar du helst med en vänsterfot på den positionen?

– Är man en duktig bollspelare och kan använda vänstern även om man är högerfotad så går ju det att lösa. Men optimalt är att ha en vänsterfot att sätta i spel med i de vinklarna, offensivt. Defensivt spelar det faktiskt mindre roll.