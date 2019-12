Lilla julafton för haga- och soltorgselever

Det är nionde gången i ordningen som Lions delar ut medel från fonden. Soltorgsgymnasiets elever har dominerat bland de som fått ta emot stipendiet genom åren. Så även i år. Fem elever från Soltorgsgymnasiet och en elev från Hagagymnasiet fick ta emot 5 000 kronor var vid Lions årliga utdelning av medel ur Margareta och Birger Blomqvists fond. Awan Ajeenah, Fanny Hessel, William Höglund, Carl Kieksi och Joel Zetterström från Soltorgsgymnasiet samt Elif Yurik från Hagagymnasiet blev de lyckliga i år. Alla gör sitt sista år på gymnasiet. Diplom och fika med herrarna från Lions. Och pengarna fanns redan på kontot.

Det blir fortsatta studier efter gymnasiet så det gäller att spara

Har ni hunnit tänkt på vad pengarna kommer att användas till?

– Att användas till framtida studier känns mest relevant, säger Carl Kieksi, Soltorgsgymnasiet.

– Det blir fortsatta studier efter gymnasiet så det gäller att spara, säger Awan Ajeenah, Soltorgsgymnasiet.

– Jag tänker också spara då jag kommer fortsätta studera efter gymnasiet, säger Elif Yurik, Hagagymnasiet.

Lions International Club bildades 1916 i Chicago. 1,4 miljoner medlemmar i 46 000 klubbar i 210 länder. I Sverige finns 12 300 medlemmar och 500 klubbar. I Borlänge är man 27 medlemmar i klubben som bildades 1953. Man samlar in runt 100 000 kronor per år. Man stöder ungdomar lokalt i form av stipendier och ungdomsläger med mera. Man hjälper även pensionärer och sjuka i kommunen. Man har samlat in 2,4 miljoner till ett vattenprojekt i Somalia. Man har även byggt en skola på plats där målet är att elevantalet ska vara 50 procent kvinnor.

Fakta – Margareta och Birger Blomqvists fond

Birger Blomqvist, född 1913 och avled 2009. Han var medlem i Lions Club Borlänge mellan 1965-2009. Birger Blomqvist skötte Centrumbiografen på Målaregatan i Borlänge centrum tillsammans med sin fru Margareta och kom på så sätt i kontakt med många ungdomar. Han hade en stark önskan att det skulle gå bra för dem i livet. Han donerade 284 000 kronor till Stiftelsen Margareta och Birger Blomqvists fond 2010. Förvaltare av fonden är Lions Club Borlänge. Avkastning inklusive kapital skall användas för stipendier till studiebegåvade ungdomar bosatta inom Lions Club Borlänges verksamhetsområde (Borlänge kommun). Beslut om vem eller vilka som ska få motta stipendiet skall fattas av klubbens medlemmar efter beredning av särskilt tillsatt kommitté bestående av tre personer, varav klubbens president utgör en. I kommittén ingår för närvarande Rolf Eriksson, Lars-Erik Norgren och Assar Molander (president).