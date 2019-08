Lina Wolffs nya roman är en diskussion om moral och anständighet

"Om jag får bo hos dig ett par dar ska jag berätta om Sor Lucia!" Det burdusa erbjudandet från en okänd man får Bennedith, journalist på en landsortstidning i Sverige och i Madrid som stipendiat.

Han som ber om bostad heter Mercuro. Och Sor Lucia är nunna, en "korsning mellan krafterna i en Belgium-Blue-kreatur och ondskan hos Hitler", påstår han.

All right, tänker jag. Vi befinner oss visserligen i en roman - men kan man agna en sådan hur grovt som helst? Fast kanske är Lina Wolff den som just nu är beredd att gå längst i den vägen i vår sköna litteratur, det har hon visat i tre tidigare böcker. Och visst tackar Bennedith ja till främlingens udda erbjudande. Samtidigt tar hon sig omgående an en man som drabbats av Alzheimer och blir hans oavlönade assistent.

Mercuro har varit otrogen och hans äktenskap har gått i bitar men han älskar sin fru (som också lider av hjärtfel och behöver en donator). De två framträder var för sig i Köttets tid, en gränslös show, men också romanens titel.

Boken innehåller två delar som binds samman med ett par bryggor. Dels är vi med när Mercuro utfrågas i showen, dels skriver nunnan ett par brev till Bennedith. De två blir konturskarpt tecknade även om nunnans tidigaste liv väl egentligen ligger en bit utanför berättelsens ramar.

Men vi får veta mycket lite om Bennedith, bara att hon har ett "veritabelt eldorado av misslyckanden" bakom sig. Hon förblir egendomligt anonym, kanske för att hon avstår från att kommentera sitt förflutna eller sin tillvaro över huvud taget. Hon är ju en sorts nav i historien men bär inte riktigt upp den rollen, tycker jag.

Mercuro erkänner i showen att han egentligen inte ångrar själva otroheten men är "förfärad över konsekvenserna". Han ställer upp i showen i tron att han då kan reparera sitt äktenskap men mobbas svårt, delvis genom att tittarna kan medverka i programmet.

Vi befinner oss på det mörka, stängda hörnet av nätet och de som styr showen exploaterar och fördjupar publikens hat. Showen är en sorts hatets Höga Visa.

Det hela slutar med att Mercuro döms att donera sitt hjärta till hustrun! Och rätt som det är dyker ett par kinesiska organjägare upp och gör sig beredda att ta hand om hans kroppsdelar.

Mercuro och Bennedith flyr då till en ö och träffar där Johnny, råkar i delo med honom, varvid hon lappar till honom med en åra, haffas av polisen och blir häktad.

Strindberg påstod en gång att hans eld var störst i Sverige. Något liknande skulle bestämt kunna sägas om Wolff. Själv har jag svårt att bli riktigt lika antänd när jag möter denna kolossala temperatur gång efter annan i texten.

Det låter nästan som en rövarhistoria. Eller som en serietidning där rutorna ryckigt och snabbt visar brutaliteter av ett slag man inte ofta ser i en normalsvensk roman.

Men nunnan vill rädda Bennedith. Hon tar då och då på sig rollen att döma eller återupprätta människor (eller förkorta deras liv), som om hon ville ge den gud hon tjänar ett handtag.

Det som i första hand bestämmer stilen är den våldsamma tonen. Hustrun är inte bara svartsjuk, hon "äts levande... av denna fruktansvärda eld", brinner "som en fackla". Och följderna av svartsjukan är våldsamma: hennes hud spricker upp "som ett landskap under svår torka".

Strindberg påstod en gång att hans eld var störst i Sverige. Något liknande skulle bestämt kunna sägas om Wolff. Själv har jag svårt att bli riktigt lika antänd när jag möter denna kolossala temperatur gång efter annan i texten.

Köttets tid var från början "hennes barn", berättar nunnan. Då var också programmet seriöst och humant men sedan var det som om det kom in ett slags hån, tillägger hon. Och nu finns där alltså i stället en hunger efter att få förnedra deltagarna.

"Köttet vill ha sitt", sa en person i Wolffs förra roman. Det temat undersöker hon också nu. Men boken är mycket därutöver: en blodig och våldsam äventyrsberättelse, en diskussion om moral och anständighet, ett radikalt inlägg som handlar om hur vi vårdar våra sjuka och dementa och som kulminerar i eutanasi och en våldsam klackspark mot näthatarna. Det hela är sedan förpackat i en deckaraktig historia som har en oväntad upplösning.

Dan Sjögren

Köttets tid av Lina Wolff

Utgiven Albert Bonniers förlag