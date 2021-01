Linnea Holgersson: 2021 kommer inte automatiskt bli bättre - vi har ansvaret att göra det bättre

Det är januari, många kanske redan nu är tillbaka på jobbet eller i alla fall börjat mentalt förbereda er för att gå tillbaka till jobbet. Det är nu dags att kavla upp ärmarna på året 2021.

Det har cirkulerat många memes under det gångna året som skämtat med hur året 2020 har varit ett år koncentrerat med alla katastrofer som normalt händer under ett årtionde. Att Guds praktikant missförstod Gud när han planerade för alla katastrofer under 2020-talet och istället planerat allt under samma år.

Det är många som sagt att de längtar tills 2020 är över, och hur allt då automatiskt kommer att bli bra igen. Men ett nytt år markerar egentligen ingenting annat än en ny almanacka och att vi alla kommer att bli ett år äldre. Det här året kommer inte att bli bättre bara för att det är ett nytt år. Vi är de som måste se till att 2021 blir ett bra år.'

Under slutet på förra året så påbörjades vaccineringen av Coronaviruset. I och med julledigheten så skrevs den här krönikan långt innan den publiceras, så jag vet i nuläget inte vad som är statusen för vaccinet, men jag hoppas att det enbart kan bli bättre från och med nu.

Men vaccineringen kommer att ta tid, och det är viktigare än någonsin att vi alla ser till att ta vårt ansvar och hålla avstånd från varandra för att inte sprida smittan vidare. Ju mer avstånd vi håller från varandra nu, desto snabbare kommer vi kunna krama om varandra igen.

Vad som skrämmer mig med när restriktionerna lyfts runt om i världen, är när det blir godkänt att resa igen och hur hårt det kommer att ta på jordens resurser. Vi är nog många som drömmer om att åka till ett varmare land, herregud särskilt nu under årets deppigaste månad januari. Men samtidigt måste vi komma ihåg att vi har en ständigt rådande klimatkris.

Jag hoppas verkligen att många under det här året 2020, som blivit ett år av reflektion för många, fått tid att inse hur handlingar som individer gör kan påverka på ett större plan. När vi håller oss hemma så undviker vi att smitta flera andra personer och underlättar därför trycket på vården. När vi bestämmer oss för att resa på ett klimatsmart sätt och framför allt resa mindre, så påverkar det välmåendet av vårt klimat.

Det gångna året har också varit ett år där vi varit mer uppkopplade än någonsin. Det har ju liksom inte funnits så mycket annat att göra när man inte fått lämna sitt hushåll. I och med detta är det också allt fler röster har fått höras. Det är flera personer som använt sociala medier för att förstärka sin talan för att sätta stopp för orättvisor.

Black Lives Matter rörelsen som peakade under sommaren, och före-detta anställda som talat ut om orättvisa arbetsförhållanden på företag för att nämna några. Vårdpersonal har fått dela med sig av sin vardag och visat oss en av konsekvenserna för den globala pandemi.

Samtidigt har sociala medier varit en viktig plats för oss att mötas på under året. Artister har uppträtt online och vi har kunnat följa samarium, gått på rave och umgåtts med varandra online.

Vi alla har ett ansvar för att göra 2021 till ett bättre år, och jag tycker att 2020 har bevisat att det är möjligt för oss att göra det. Det är möjligt för oss att vara mer medmänskliga, mindre själviska, stå upp för varandra och vara givmilda. Låt oss ta med det bästa av det som hänt under skitåret 2020, in i 2021 och göra det till det till ett bättre år.

Topp: Alla böcker som jag plöjt under julledigheten. Just nu läser jag ‘Blindness' av José Saramago, en orolig bok om hur ett helt samhälle plötsligt blir blinda genom en smitta och konsekvenserna av det.

Bott: Jag saknar verkligen snön. I Nederländerna, där jag bor, har det inte snöat på tio år. Vintertid saknar jag Sverige mer än någonsin.

Linnea Holgersson