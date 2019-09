Linnea Holgersson: Alla borde bära begagnade kläder

Några av de värsta och bästa köpen har jag gjort i second hand-butiker. Det finns inget mer som jag älskar än att strosa runt bland gamla kläder och gräva bland urblekta väskor, skor och malätna jackor. För många kanske detta inte låter särskilt lockande. Att köpa kläder som någon annat burit kan för många kännas oerhört osmickrande. Men jag kan inte tänka mig en bättre shoppingtur än att prova gamla, använda kläder. Varför, kanske ni frågar er?

För det första så har vi såklart aspekten av att konsumera smartare. Att handla i andrahand är helt enkelt ett bättre sätt att konsumera än att köpa nytt. Det bästa vore såklart om vi inte konsumerade överhuvudtaget, utan nöjde oss med det vi hade för att inte uppmuntra varumärken att producera mera. Men eftersom konsumtionen ökar istället för att minska, är att köpa i andrahand ett väldigt bra alternativ. Ha dock i åtanke var kläderna är ifrån. De flesta lokala second hand-butiker säljer kläder från närområdet, men vissa mer "trendiga" second hand-butiker skeppar sina kläder från andra sidan jorden.

Att bära kläder som har burits av någon annan känns inte konstigt, det känns… fint

Det är också ofta billigare än att handla helt nya kläder. Jag vill dock varna er att eftersom second hand har blivit trendigt, så har även priserna stigit.

Framför allt så gillar jag att ha kläder som ingen annan har. Jag gillar att vara annorlunda, och gillar att min stil är annorlunda. Det finns inget jag gillar mer än att gå igenom en second hand-butik och hitta en riktigt cool mockajacka och veta att ingen annan kommer att ha en likadan. Det finns också inget som jag tycker är så roligt som att säga att den är från en second hand-butik när någon frågar var jag köpt plagget.

Att bära kläder som har burits av någon annan känns inte konstigt, det känns… fint. Att tänka på att en klänning som jag har på mig har tillhört någon annan, någon som kanske varit lycklig i den klänningen, gråtit, blivit kär och levt i den klänningen. Det känns himla fint och ojämförbart med att bära en billig, polyesterklänning från en känd butikskedja.

Att handla i andrahand känns helt enkelt mer speciellt, det känns äkta och mer miljövänligt. Därför uppmanar jag er alla att verkligen prova att bege er in i en second hand-butik. Och mitt tips till er är att ni måste verkligen ge er hän i det. Det går inte att hitta kläder i en second hand-butik om man inte verkligen går in för det. Du måste rota i "20 kronorslådorna", spana bland både herr- och damavdelningen, och ser du någon annan prova något som ser ut att vara något för dig, dröj dig kvar i närheten av omklädningsrummet och hoppas att de hänger ifrån sig plagget.

Jag lovar er att ni kommer att älska de plaggen mer än några billiga reaplagg från stora klädkedjor. Dessutom kommer ni spara några hundralappar på köpet.

Linnea Holgersson