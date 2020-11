Linnea Holgersson: Att förlora ett husdjur

Det var under min semester i somras som mina föräldrar ringde mig för att berätta att Sam inte hade kommit hem.

Sam är vår utekatt som har bott hos vår familj i tio år. Han brukade alltid vara ute hela dagarna och då såg vi inte röken av honom. Mina föräldrar bor nära skogen och jag har alltid föreställt mig hur han utforskar nya stigar varje dag. Men han kom alltid hem på kvällarna när det började mörkna och kunde sedan sova en hel dag för att ta igen sig.

Under somrarna, när solen aldrig verkar gå ner, blev hans nattliga promenader förstås längre. Något som han tog igen genom att sova på soffan under vinterhalvåret. Eftersom han var lite av en vandrare, var mina föräldrar först inte oroliga när han inte kom hem den där dagen.

Men när det gått några dagar utan att han kommit hem, blev de oroliga. De satte upp lappar runt om i vårt kvarter, frågade runt bland grannarna om någon sett honom och skrev i olika Facebook-grupper.

När det gått en vecka och Sam fortfarande var borta, ringde de mig. Först blev jag arg att de inte hade ringt tidigare, eftersom jag gärna hade velat hjälpa till i sökandet så gott jag kunde. Även om jag inte befann mig i Borlänge och var tvungen att göra det på avstånd.

Mina föräldrar förklarade att de inte hade velat förstöra min semester genom att oroa mig och att de verkligen trodde att han skulle komma hem. När jag skrev till olika vänner och i mina sociala medier så var det många som kom med historier om att deras katter varit borta i flera veckor, ibland månader, för att sedan komma hem igen.

Men redan då kände jag på mig att det var något som var fel. Katter är väldigt självständiga djur och det händer att de till och med ersätter sina gamla familjer med en ny. Men Sam var aldrig som en typisk katt. Ibland betedde han sig mer som en hund än som en katt.

Han kom alltid rusande fram till en när man kom hem, viftandes på svansen och ville bli klappad. Så tanken på att han bara skulle ha ersatt oss med en ny familj kändes för långsökt. Men jag behöll hoppet om att han skulle komma hem.

Det har nu gått tre månader sedan han försvann. De där tre månaderna som många av mina vänner sa att deras katter dök upp igen. Det har tagit mig tid att inse att han verkligen är borta och hur det har påverkat mig djupt.

Många som läser detta kanske tänker: "Men det är ju bara en katt". För oss var han inte bara en katt. Han var en del av våran familj.

Jag hade alltid velat ha en hund sedan jag var liten. Jag använde ett gosedjur i formen av en golden retriever för att demonstrera hur gärna jag ville ha en hund och att jag var ansvarsfull att ta hand om en. Därför släpade jag det där stackars gosedjuret efter mig i koppel runt vårt kvarter.

Precis innan jag skulle flytta för att börja plugga på universitet, bestämde sig mina föräldrar sig för att skaffa katter. Jag som så gärna drömde om att ha ett husdjur fick i alla fall spendera det första året med de två kattungarna som hamnade hemma hos oss.

Efter det fick vi lära känna varandra under de korta besöken på helgerna när jag var hemma. Men de där två katterna letade sig in i våra hjärtan och särskilt så knöt jag an till Sam.

Vad jag hoppas mer än något annat är att han hittade en ny familj.

Jag hade nog inte insett att han verkligen var borta förrän jag äntligen kunde resa hem till Borlänge i höstas. Nu när den första snön har fallit och temperaturen letar sig ner efter noll kan jag bara hoppas att han faktiskt är borta och att han inte fick ha ont eller lida.

Saknaden efter honom finns hos hela vår familj och vi kommer alltid att spana ut i mörkret för att se om han dyker upp.

Vad jag hoppas mer än något annat är att han hittade en ny familj. Att han nu sitter och spinner i knät på någon person som han kanske insåg behövde hans sällskap mer, och att han är lycklig.

