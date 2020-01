Linnea Holgersson: Låt oss mötas över korsstygn och rätmaskor

Genom mitt jobb träffar jag väldigt många kreativa personer. Det är personer som tillägnar all sin tid, privat eller som jobb, åt hantverk.

Genom dem har jag lärt mig om hantverk som jag inte hade en aning om att de ens existerade. Bokvikning är en av dem. Det är precis vad det låter. Man viker bladen i en bok genom att följa ett visst mönster. Resultatet ser man när man ställer boken på högsida med bokbladen mor dig. Om man har vikt rätt så bildas ett mönster. Jag tycker det är riktigt coolt, samtidigt som det gör ont i hjärtat på mig att se hur böcker görs oläsliga på det sättet, men jag får hoppas att de använder sig av böcker som de inte läser längre.

Ett annat exempel på konstiga hantverk är hantverk med katthår. Men utan att gå för djupt in på det (jag har inte ens velat kolla upp exakt hur det funkar), så ville jag knyta detta an till en konversation jag hade med min kollega i veckan. Vi pratade om hur vårt jobb har influerat vår vardag, på ett väldigt positivt sätt. Min kollega är från Australien och har flyttat till Nederländerna för sin flickvän. Vi alla vet att det kan vara tufft att komma in i en ny främmande familj, särskilt om man är från ett annat land. Men han berättade för mig att hans nyfunna intresse för träslöjd var något som han delade med sin nya svärfar, och att de nu tillsammans håller på att skapa ett träbord. Det där träbordet har gjort att han kommit närmre sin svärfar och sin nya familj.

Det är fint att de gamla hantverken kommer igen, och hittar nya och yngre entusiaster

Jag delar liknande erfarenheter med både min egen mamma och min pojkväns mamma. Jag ville börja med en hobby som inte krävde att jag satt framför en skärm. Med tanke på att jag tillbringar större delen av mina dagar framför en skärm så behövde jag verkligen koppla bort mig för att koppla av. Jag kollade på drejning med keramik, och även om detta fortfarande är en hobby som jag gärna vill börja med så är det så otroligt dyrt att gå kurser och jag kommer inte på långa vägar få plats med en drejbord i vår lilla lägenhet. Så jag fann mig i enkelheten, känslan av mysighet och koncentrationen som är att sticka.

Jag stickade lite som ung, och att plocka upp det hantverket igen kändes kul. Min mamma är också otrolig på att sticka och det kändes kul att göra något som vi båda har gemensamt. Nu pratar vi alltid om garn och nya projekt när vi hörs.

När min pojkväns mamma såg min stickning blev hon också riktigt exalterad, och i julklapp fick jag ärva hennes gamla stickor, vilket känns väldigt speciellt eftersom det är stickor hon använt för att sticka min pojkväns små pojktröjor.

Det är ingen ny spaning att min generation har anammat den gamla tidens hantverk allt mer. Jag ser allt bland mina jämnåriga som drejar, virkar, bakar bröd, hyvar, färgar tyg och så vidare. Det är fint att de gamla hantverken kommer igen, och hittar nya och yngre entusiaster.

Men det finaste är hur det knyter samman den gamla och den nya generationen. Hur vi tillsammans kan hitta ett gemensamt intresse i en värld som snurrar allt snabbare och blir allt mer digital, och exkludernade för den äldre generationen. Låt oss, i alla möjliga åldrar, mötas över korsstygn, rätstickning och glasering!

Musik: Jag har precis upptäckt Black Pumas, ett funk/soulband från Texas. Det är en ljuvlig mix av Leon Bridges och Marvin Gaye. You heard it here first!

Serie: You, säsong 2 på Netflix, eller varför inte säsong 1 om ni inte sett den. Riktigt cringy drama thriller om en stalker som förföljer en tjej. Den är bättre än vad jag sålde in den här.

Linnea Holgersson