Linnea Holgersson: Ta tillbaka Borlänge centrum 1992

Ibland behöver jag färdas längs memory lane. När jag nås av denna längtan av det nostalgiska så brukar Youtube vara till stor hjälp. Där går det att hitta nostalgiska videos från barndomen, så som barnprogrammet Hajk som sändes under sommarlovet, eller klipp från Astrid Lindgrens tidlösa klassiker. Där kan jag också segla tillbaka till nostalgiska låtar som spelades ur högtalarna på mellanstadiediscot, Mr Cool med Snook och Freestyler med Boomfunk MC’s. Youtube erbjuder också förslag baserat på mitt sökresultat, vilket oftast leder till att jag sugs in i en timslång spiral av nostalgi.

Det var under en sådan här spiral som jag fann videon ‘Borlänge sommaren 1992’ (sök efter den på Youtube). Jag var under den tiden på jakt efter videos från Borlänge, helt enkelt för att jag hade en hemsk hemlängtan och bara behövde se ett drönarklipp från Kupolen och järnvägsstationen. Video ‘Borlänge sommaren 1992’ dök upp i mitt förslag på nästa video att se på och jag klickade vidare. Jag är född 1993, så jag tänkte att det skulle vara kul att se hur Borlänge såg ut under tiden runt min födelse.

I videon är det första man ser skylten från Sibylla i centrum. Det är en äldre skylt, och inte den skylten de har i dag. Det är kväll, ser ut som en varm kväll, och kön utanför Sibylla sträcker sig lång. Alla är sugna på en nattkorv.

Personerna bakom kameran filmar utanför Sibylla, och snackar med några som verkar vara deras kompisar. Alla är rosiga, glada och, förmodligen, förfriskade. Filmen fortsätter mot Stationsgatan och Borganäsvägen, där mer glada personer filmas. Det är en stämning i luften som skriker sommar, och förväntan. Personerna som filmas säger inget speciellt, de åmar sig mest framför kameran och berättar var de är på väg ikväll och vilka de ska träffa. Men jag sugs fast i filmen på grund av det liv som den visar i Borlänge centrum. I bakgrunden skymtar butiker av alla dess slag, personer rör sig i centrum och det känns mysigt, som en plats som man faktiskt vill vara på.

Borlänge centrum har en sorglig historia bakom sig. Om man ser på bilder från Sveatorget från 1960-talet, så är det en originell stadskärna som målas upp. Under 70-talet så revs många av de originella byggnaderna i centrum för att göra plats för mer moderna byggnader. En trend som kan ses i större delen av Sverige. Men centrum var ännu fyllt med butiker, och entreprenörer kunde fortfarande etablera sig där.

När Kupolen, som först var byggt som en mässhall, fick nya ägare och gjordes om till ett köpcentrum, började butikerna i stadig takt flytta eller stänga ner i centrum. Detta resulterade i att centrum i allt större takt mattades av på besökare och började eka tomt. Jag förstår och respekterar de beslut som gjordes för att göra Borlänge till den stad den är i dag.

Till exempel, Biblioteket i centrum är kanske inte en av de vackraste byggnaderna, men de var min favoritplats under min barndom. Vad jag verkligen tycker är synd är hur centrum dog på den där livet och lusten som jag såg i videon från sommaren 1992. När jag var tonåring runt 2000-talet så var centrum ingen plats man ville vara på, Kupolen blev alltid förstahandsvalet. Och det är verkligen synd.

På senare år har nya satsningar på centrum gjort vilket har glatt mig ända in i själen. Mer restauranger har öppnat och kroglivet har breddats. Men jag hoppas innerligt att samma trend hittar till butikerna, och att företagare vågar satsa på centrum. Nu är det till och med modernt att handla lokalt. Allt fler hantverksbutiker poppar upp, med genuina lokalproducerade gods och varor - men det känns som Borlänge ännu inte har nåtts av den trenden. Jag hoppas innerligt, trots denna kämpiga ekonomiska tid under Corona och allt som det innebär för många, att Borlänge centrum får se samma glöd, och genuinitet som den en gång i tiden gjorde.

Hiss: På tal om nostalgi, så är Instagram-konton som Nostalgi3000 guld!

Diss: Tävlingen Sveriges fulaste stad. Jag påmindes om den när jag sökte på Borlänge centrum och tycker verkligen inte att Borlänge förtjänar den titeln.

