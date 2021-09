Linnea Holgersson: "Varför jag har blivit spirituell"

Hösten symboliserar ofta en tid för förändring. Olikt nyår, då många ofta sätter upp mål för det kommande året, så brukar hösten vara startskottet för mer handfasta förändringar, vanor, eller önskningar.

Kanske är det den andra chansen att fortfarande få det du vill få ut av året?

Nu när många kommer tillbaka från semestern så sätts dessa mål upp. Detta påbörjades redan av många i början/mitten på augusti med motivationen att ‘Nu är hösten här!’, vilket irriterade andra (som jag till exempel) som inte ens har gått på semester än. Min semester pågår när denna krönika publicerats.

Så vad brukar man göra när höstens ingång innebär förändring? Många börjar kanske en ny klass, skola eller universitet, kommer tillbaka till ett gammalt jobb eller ett nytt jobb, signar upp sig på ett gym eller börjar läsa en kurs. Många kanske inte gör någonting så konkret, men kanske bara går in i den gamla vardagen med en ny inställning.

Vad har jag gjort? Jag bokade en reading för att läsa av mina energier. "Wow, New Age" kanske ni tänker. Det är väl inte direkt någon nyhet att spiritualitet och astrologi har blivit populärt och till och med trendigt under de senaste åren. Särskilt efter den tid som legat bakom oss under de senaste året, så är det många som letat sig inåt för att finna något mer hos sig själv som inte bara symboliserar det som man visar utåt för andra och i en gemenskap.

För det är det som det handlar om för mig. Att hitta ett sätt att vara mer närvarande med mig själv. Jag är en person som alltid rusat framåt. Flyttat till olika städer och lägenheter när vardagen känts för grå, bytt jobb, bytt land. Detta är nog heller inget som är helt ovanligt för en 20-åring att göra. 20 är till för att utforska och utvecklas. När jag börjar närma mig 30 så vill jag fortsätta att utforska och utvecklas, men på ett djupare plan i mig själv.

Att göra en reading kan kanske låta flummigt för den som inte gjort det. Mest känt är väl Tarotkort, där man använder speciella kort för att se in i det förflutna, nutiden eller framtiden. De används som ett verktyg för att ge vägledning med olika aspekter av ditt liv. Jag gjorde inte en reading med Tarotkort utan med Oracle-kort, som fungerar på ett liknande sätt, men är som en enklare version av Tarot, och som också fokuserar på färger med olika betydelse.

Det tillåter mig att ge mig själv en timme, där jag enbart reflekterar över mitt mående, vad som ger mig energi och vad som enbart tar energi, och kan därmed hjälpa mig hur jag mentalt kan må bättre i vardagen

Allt detta kanske fortfarande låter flummigt, och min kille var högt tveksam till att jag skulle göra det här (till ingens förvåning).

"Så kortet säger vad som kommer att hända, och så tror du bara på det?" var hans argument. Riktigt så fungerar det inte. Under en reading så handlar det väldigt mycket om reflektion och självinsikt, något som också görs under ett terapisamtal till exempel. Kortet kommer inte säga till dig hur du mår, eller vad du ska känna, utan du själv måste komma till insikt vad kortet betyder för dig. Det är där jag drar nytta av själva readingen. Det tillåter mig att ge mig själv en timme, där jag enbart reflekterar över mitt mående, vad som ger mig energi och vad som enbart tar energi, och kan därmed hjälpa mig hur jag mentalt kan må bättre i vardagen.

Jag är ingen stor anhängare av denna del av den spirituella världen ännu, och är långt ifrån en expert. Men nu när hösten tar sin början, så kan jag i alla fall verkligen rekommendera er alla att ta er tid att se inåt i er själva, med vilka verktyg och på vilket sätt som bäst funkar för er.

Topp: Befinner mig just nu på fjällsemester i Västerbotten, har längtat att vara i svensk natur!

Bott: Jag förstår mig verkligen inte på vissa växter. De växter jag planterade på balkongen dog helt tvärt mitt under sommaren, och ser nu ut som skit.

Linnea Holgersson