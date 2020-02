LISTA: Så många flyktingar har Falun tagit emot sedan 2008

2016 399 mottagna flyktingar, varav 167 barn, inklusive 18 ensamkommande barn.

2015 238 mottagna flyktingar, varav 94 barn.

2014 170 mottagna flyktingar, varav 98 barn, inklusive 6 ensamkommande barn. AIK har ordnat med 50 praktikplatser för flyktingar i etableringen, 20 arbeten, varav 3 nystartsjobb, 1 instegsjobb, 12 jobb med särskilt anställningsstöd, 2 ungdomsjobb samt 2 resursjobb. Arbetsförmedlingens statistik inom etableringsuppdraget visar på 16 arbeten varav 5 utan stöd, 2 med stöd och 9 nystartsjobb.

2013 134 mottagna flyktingar, varav 56 barn och inklusive 8 ensamkommande barn. AIK lägger nu tonvikten på jobb och praktik för de nyanlända som är på väg att lämna sin tvååriga introduktion. AIK har för flyktingarna i etableringen ordnat med 31 arbeten, varav 10 nystartsjobb, 18 instegsjobb, 3 jobb med särskilt anställningsstöd samt 54 praktikplatser. Enligt Arbetsförmedlingens uppgifter har under året flyktingar som befinner sig i den tvååriga introduktions- och etableringsperioden kunnat erbjudas 34 arbeten varav 9 utan stöd, 13 med stöd och 12 nystartsjobb.

2012 107 mottagna flyktingar, varav 51 barn, inklusive 6 ensamkommande barn. Under etableringsperioden har flyktingar fått 18 arbeten, varav 11 instegsjobb och 7 nystartsjobb.

2011 99 mottagna flyktingar, varav 38 barn, inklusive 6 ensamkommande barn En lagändring 2010 innebär att Arbetsförmedlingen tar över samordningsansvaret för etableringen av flyktingarna med tonvikt på jobb. Under året har flyktingar inom etableringsreformen fått 22 arbeten, varav 15 instegsjobb, 3 nystartsjobb, 4 timanställningar, samt 58 praktikplatser.

2010 99 mottagna flyktingar, varav 37 barn, inklusive 4 ensamkommande barn. AIK har under året ordnat 22 arbeten, varav 19 instegsjobb, 2 nystartsjobb, 1 reguljärt arbete samt 93 praktikplatser för de flyktingar som befinner sig i den tvååriga etableringsperioden.

2009 109 mottagna flyktingar, varav 59 barn och 7 ensamkommande barn. Under året har AIK ordnat 16 arbeten, varav 14 instegsjobb, 2 extrajobb samt 89 praktikplatser för flyktingar som finns inom etableringen (två år under flyktingarnas introduktionstid).

2008 137 mottagna flyktingar, varav 62 barn, inklusive 7 ensamkommande flyktingbarn. AIK har redan under etableringsperioden (två år under flyktingarnas introduktionsperiod) fått ut 27 flyktingar i så kallade instegsjobb samt ordnat 95 praktikplatser under året.

