LISTA: Så många läkare finns i Dalarna: "Behöver mer överlag"

I Dalarna är den siffran 332 legitimerade läkare per 100 000 invånare.

Det är Nyhetsbyrån Siren som sammanställt statistiken med Socialstyrelsen som källa som bland annat visar att det finns 1177 sjuksköterskor i Dalarna.

– Det finns för få röntgensjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinske analytiker och sjuksköterskor, konstaterar Marion Vaeggemose, ordförande för Vårdförbundet Dalarna.

Vi har inte resurser att möta behovet

Vaeggemose säger samtidigt att för att möte dalfolkets behov så behövs mer personal överlag inom vården.

– Så här har vi aldrig haft det förut - till exempel inom psykiatrin har man behövt lägga in somatiska patienter under sommaren, som nu i efterhand har fått stora konsekvenser inom psykiatrins arbetsmiljö. Detta har vi pratat med arbetsgivaren om och tillsatt skyddskommitté. Jag vet inte hur mycket personal vi skulle behöva ta in extra för att det skulle räcka för att ha tillräckligt med vårdplatser öppna. Vi har inte resurser att möta behovet som det ser ut idag, helt enkelt.

Vaeggemose säger att man på psykiatrin i Falun har behövts slagit ihop två avdelningar för att parera det låga antalet sjuksköterskor i kölvattnet efter sommaren.

– Vi har samtidigt kö till operationerna. Men problemet är att det varken finns tillräcklig med vårdplatser eller personal - och vi kan inte heller pressa personalen med mer än vad vi gör. Och i efterhand, efter pandemin, kommer stressen och vi ser redan nu att erfaren personal i Stockholm har tröttnat och att många har valt att lämnat vården.

I övrigt har Västerbotten den högsta läkartätheten i landet, med 515 läkare per 100 000 invånare under 2019. En länsgräns bort finns Norrbotten med den lägsta andelen läkare, 288 per 100 000 invånare.

– Västerbotten har gått om Uppsala som hade flest antal läkare året innan. Det beror framförallt på att läkarna har minskat i Uppsala, från 529 till 512 per 100 000 invånare, säger Mikael Ohlin, statistiker på Socialstyrelsen, till Nyhetsbyrån Siren.

Genomsnittet för riket är 396 läkare per 100 000 invånare under 2019. Men även om andelen läkare skiljer sig mellan länen, är skillnaden liten jämfört med andra vård- och omsorgsyrken, säger Mikael Ohlin.

– Det är större skillnader bland yrken som apotekare, kiropraktorer och naprapater. En möjlig förklaring skulle kunna vara att det är yrken där det är marknadskrafter snarare än regionerna som styr var de arbetar, fortsätter Ohlin.

Till exempel finns det 56 apotekare per 100 000 invånare i Stockholms län, jämfört med Norrbottens län med 10 apotekare per 100 000 under 2019.

Enligt Socialstyrelsen var merparten av de 13 000 legitimationer som utfärdades under 2020 till kvinnor. Det är i princip bara några få yrkeskategorier där männen har majoritet. Däribland läkaryrket, med 56 procent är män.

– Men även där ökar andelen kvinnor för varje år, och inom en relativt snart framtid kommer vi nog ha fler kvinnliga läkare än manliga, säger Mikael Ohlin.