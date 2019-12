Lista: Så många nyanlända ska kommunerna ta emot 2020

Under 2020 ska 7 100 nyanlända personer fördelas över landet enligt bosättningslagen. Inräknat finns 5 000 kvotflyktingar.

Det skriver tidningen Hem&Hyra.

I Dalarna kommer flertalet av de kommuner som inte tilldelades nyanlända ifjol inte heller i år att ta emot några nyanlända. Falun är den kommun i Dalarna som tar emot flest nyanlända; 59 personer, en skillnad på 21 personer färre jämfört med 2019.

De tre kommuner, Hedemora, Ludvika och Avesta, som inför 2019 inte mottog några nyanlända kommer inte heller emot några under 2020.

De kommuner som kommer att få ta emot fler nyanlända än tidigare tilldelning är Rättvik och Borlänge.

Antalet anvisade nyanlända har dock minskat kraftigt. under 2017 anvisades 23 600 nyanlända i hela landet. Inför 2019 var siffran 9000 personer.

LISTA: Så många nyanlända kommer länets kommuner ta emot under 2020.

Falun: 59 personer. Skillnad mot 2019: -21.

Mora: 30 personer. Skillnad mot 2019: -3.

Rättvik: 20 personer. Skillnad mot 2019: 3.

Gagnef: 20 personer. Skillnad mot 2019: 0.

Säter: 17 personer. Skillnad mot 2019: 0.

Leksand: 16 personer. Skillnad mot 2019: -1.

Malung-Sälen: 12 personer. Skillnad mot 2019: -8.

Älvdalen: 9 personer. Skillnad mot 2019: -1.

Smedjebacken: 7 personer. Skillnad mot 2019: -5.

Borlänge: 4 personer. Skillnad mot 2019: 4.

Vansbro: 4 personer. Skillnad mot 2019: 0.

Orsa: 1 person. Skillnad mot 2019: 0.

Avesta: 0 personer. Skillnad mot 2019: 0.

Hedemora: 0 personer. Skillnad mot 2019: 0.

Ludvika: 0 personer. Skillnad mot 2019: 0.

Totalt: 199 personer.

FAKTA: Under 2018 kom det cirka 400 nya asylsökande i veckan.1 Detta att jämföra med nästan 10 000 nya asylsökande per vecka under oktober månad 2015. Det är alltså betydligt färre personer som söker asyl i Sverige i dag än under hösten 2015. 2018 kom 21 502 asylsökande till Sverige. Totalt kom 162 877 asylsökande till Sverige 2015 och 2016 var antalet asylsökande 28 939. Källa: Migrationsinfo.se.