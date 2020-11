LISTA: Sweden Rock släpper 82 band – Guns N' Roses bekräftade sedan tidigare

Sweden Rock Festival bomben under onsdagen där man presenterade ytterligare 82 av de totalt 89 banden som kommer att spela under sommarens festival. "Vi är förstås fullt medvetna om att det finns en risk att den pågående pandemin kommer att påverka även nästa sommars evenemang, samtidigt som det fortfarande är många månader kvar och mycket kan hända under tiden.", skriver festivalen.

På listan finns många av de band som var bokade redan till 2020 års tänkta lineup. Det som återstår att presentera längre fram är sex stycken akter.

De band som presenterades i dag är:

► Volbeat, In Flames, Nightwish, Mercyful Fate, Megadeth, Social Distortion, Dropkick Murphys, The Hellacopters, Within Temptation, Gojira, Accept, Opeth, Night Ranger, Devin Townsend, Turbonegro, Raubtier, Alestorm, Eluveitie, Clawfinger, Sodom, Amaranthe, Saga, Nile, Kvelertak, Honeymoon Suite, Michael Monroe, Witchcraft, Lee Aaron, Sonata Arctica, Kingdom Come, Baroness, Trouble, Ross The Boss, Evergrey, Eric Gales, Ten Years After, Bombus, Tiamat, Nashville Pussy, Jean Beauvoir, Eclipse, Haken, Kadavar, Rage, Orange Goblin, Freedom Call, Unleash the archers, The Wildhearts, Grave, Orphaned Land, Belphegor, Victory, Violator, Månegarm, Satan takes a holiday, Praying Mantis, Eleine, The Coffinshakers, Narnia, Art Nation, Magic Pie, Horisont, Baest, Sorcerer, Rosalie Cunningham, Overdrive, Siena Root, Warner E Hodges, VA Rocks, Wormwood, Fejd, Artillery, Death By horse, Honeyburst, Agonize the serpent, Hexed, Metalite, Mass Worship, Elden och Browsing Collection