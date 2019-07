LISTA: Tio Moraspelare har blivit draftade genom åren – så har det gått för dem

Mora är visserligen inte i närheten av att vara den svenskklubb som exporterat flest spelare till andra sidan Atlanten. Frölunda toppar listan på drygt 70 spelare sedan 1974. Mora IK återfinns på plats 17 efter att ha klivit förbi Björklöven i och med att Adam Edström draftades av New York Rangers i juni.

Men det finns ändå ett par spelare, närmare bestämt tio stycken, som draftats av en NHL-klubb samtidigt som de representerade Mora IK. Vissa har det gått bättre för än andra. Nedan listas alla spelarna, från 1983 – nu.

Leif Carlsson (54) – Draftades år 1983 av Hartford Whalers i den tredje rundan.

Alla kanske inte minns (eller vet?) att Leif Carlsson spelat för Mora. Men visst, säsongen 82/83, representerade han Mora IK. Numera är värmlänningen mest känd som en färgstark tränare men har även hunnit med en gedigen spelarkarriär. Två SM-guld med Färjestad toppar meritlistan. Är numera klubblös som tränare efter att ha fått sparken från Leksand förra säsongen.

Pär Djoos (51) – Draftades år 1986 av Detroit Red Wings i den sjunde rundan.

Välkänt namn och ansikte för Morafansen. Hann inte spela särskilt många säsonger i klubben innan han letade sig vidare till Brynäs. Gav sedan NHL en chans, först i just Detroit innan han hamnade i New York Rangers där säsongen 91/92 blev hans bästa med 19 poäng på 50 matcher. Säsongen efter blev det mest AHL och han stack till Schweiz ett år innan det blev Sverige igen. Har tre säsonger inom Moras ledarstab. Höjdpunkter i spelarkarriären var SM-guld, VM-silver och VM-brons.

Mikael Simons (41) – Draftades år 1996 av Los Angeles Kings i den fjärde rundan.

Krävs ingen längre beskrivning för att sammanfatta vem han är. Son till Jan Simons och idag har båda legendarstämpel. Spelade 14 säsonger för Mora innan han varvade ner i italienska Merano, Borlänge och slutligen Falu IF. Något äventyr i Nordamerika blev det aldrig.

Marcus Kristoffersson (40) – Draftades år 1997 av Dallas Stars i den fjärde rundan.

Kom aldrig till spel i NHL men gav det ett försök, nådde dock aldrig högre än farmarligan AHL. Han har däremot sett till att bli riktigt världsvan, förutom Sverige har Jämtlandssonen spelat i sex olika länder och avslutade karriären med fyra säsonger i engelska Guildford Flames. SM-guld med Djurgården smäller högst under karriären.

Gustav Gräsberg (36) – Draftades år 2001 av Nashville Predators i den åttonde rundan.

Hade en bra karriär på gång och har representerat Sverige totalt 42 gånger i diverse juniorlandslag. Nådde aldrig högre än allsvenskan och avslutade karriären i division 1-klubben IFK Ore.

Liam Lindström (34) – Draftades år 2003 av Phoenix Coyotes (idag Arizona Coyotes) i den fjärde rundan.

NHL-draft till trots fick Liam en liknande karriär som föregående spelare. Representerade juniorlandslag 43 gånger men kom även han aldrig högre än Allsvenskan. Kuriosa är att han är son till den dubbla Stanley Cup-mästaren Willy Lindström. Hans gudfar är inte heller någon okänd figur inom hockeyvärlden, det är nämligen ingen mindre än Wayne Gretzky. Bara en sådan sak!

Mattias Ekholm (29) – Draftades år 2009 av Nashville Predators i den fjärde rundan.

Förmodligen den bästa spelaren av alla på listan. Rättvikssonen är given backkugge i svensklaget Nashville och har hunnit spela 470 matcher i NHL. SM-guld och utsedd till SHL:s bästa back säsongen 11/12, VM-guld 2018 och Stanley Cup-final 2017. Lär fortsätta producera framöver!

Tom Nilsson (25) – Draftades år 2011 av Toronto Maple Leafs i den fjärde rundan.

Inget NHL-spel (än så länge?) men absolut ingen karriär att skämmas över. Har vunnit SM-guld och CHL med Frölunda, på CV:t finns även 22 landskamper. Under åren har Tyreösonen tillhört diverse NHL-klubbar men varit utlånad till svenska lag, säsongen 16/17 gjorde han 17 matcher för AHL-laget Utica Comets.

Mikael Wikstrand (25) – Draftades år 2012 av Ottawa Senators i sjunde rundan

Har IFK Ore som moderklubb. Lämnade Mora efter säsongen 13/14, en säsong där han även fick göra landslagsdebut. Totalt har det blivit 35 matcher i det gulblå stället med ett VM-guld förra säsongen som smäller högst. Lämnar Sverige, för första gången, inför vintern för att spela med AK Bars Kazan i KHL.

Adam Edström (18) – Draftades år 2019 av New York Rangers i den sjätte rundan

Sist men inte minst på listan, killen är 198 centimeter och väger 94 kilo. Däremot är han yngst och den senaste Moraprodukten som blivit vald i "NHL Entry Draft" som den heter. Efter en säsong i såväl SHL, J20 som Division 1 (två matcher med Malung på lån) har Edström en ny klubbadress inför vintern. Väskorna packas och tas med till Ängelholm och Rögle. Om det kommer bli något NHL-äventyr återstår att se, men som man brukar säga: The sky is the limit!