Lite vatten i dammar och älvar – mer regn välkomnas

– Det stämmer att det är lågt vattenstånd i Österdalälven och Siljan just nu, bekräftar vakthavande ingenjör Martin Göransson på Vattenregleringsföretagen.

Det gäller både nivåer och flöden. Vattenstånden i Idresjön är för närvarande 441,90 meter, det är det lägsta vattenståndet för motsvarande datum under perioden 2006-2019.

I Siljan är vattennivån 161,22 meter, även det längre än normalt, men fortfarande med god marginal till den tillåtna lägsta nivån.

Även vattenflödet är rekordlågt. Vid mätpunkten i Idresjön passerar 14 kubikmeter per sekund mot ett medianvärde på 31 kubikmeter per sekund. I över en månad har flödena, som ska fylla Trängslet inför vintern, varit de lägsta under perioden 2001-2019.

– Det har varit ganska torrt en längre period och det är det som nu märks, konstaterar Martin Görnasson.

Den varma sommaren 2018 låg nivån i Trängsletdammen på ungefär samma nivå som den gör nu, 2020, vid motsvarande tidpunkt.

För vattenkraften i Österdalälven skulle ett rejält regnväder vara mer än välkommet.