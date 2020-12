Litterär dimma (5)

Vic Sunesons deckare I dimma dold (1951) har en dramatisk början. Lora Willding, en ung fru, bestämmer sig redan i första kapitlet att skjuta sin odräglige man, direktören Walter Willding. Hon skjuter honom när han sitter i trädgårdsstolen i deras sommarställe utanför Saltsjöbaden.

Av rädsla för polisen flyr hon och tar sig in till Stockholm och lyckas komma undan för polisen in i det längsta men fångas in till sist. Sedan visar det sig att den man hon sköt redan var död, i förgiftning. Gift hade lagts i en av hans groggflaskor.

I dimma dold är en rätt suggestiv roman i överklassmiljö där olika pigor visar sig ha en dramatisk betydelse. Polisen Kjell Myrman röker i en mängd som inte kan vara nyttigt.

Gunder Andersson