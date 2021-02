Litteratur om - eller som - flykt?

Äventyrsberättelser erbjuder, mer än andra genrer, en flykt. Skyddade i våra läs- eller biofåtöljer kan vi uppleva rymdstenar, eldsprutande drakar och havsmonster. I trygg förvissning om att det vi läser eller ser ligger långt bort från vår egen verklighet kan vi hänge oss den. På 1700-talet kunde en sådan berättelse handla om en seglats till en skattkammarö. Idag kan det vara allt från en rymdresa till Mars till Hogwarts skola för häxkonster och trolldom - eller seriealbum som Tintin.

Frågan är om Kristoffer Leandoers essäbok, Längta hem Längta bort, är litteratur om flykt eller litteratur som flykt?

Det undrar författaren själv i bokens slutrader. Och det är faktiskt i den frågeställningen boken lever, i en ständig vågrörelse där romaner och filmer virvlar omkring tillsammans med de olika exemplen som ryms i den.

Leandoer plockar upp dem en efter en, vrider och vänder på dem. Associerar och pekar på nya ingångar. Alltmedan han ger fler exempel på böcker som kan tänkas beskriva den idé han driver, både välkända och mindre kända.

Han inleder boken med David Bowie och hans resebibliotek på 400 böcker, rör sig via poeten Arthur Rimbauds avsägande från att skriva litteratur till att i stället leva den, till litteraturens födelse i det muntliga berättandets olika former. Fortsätter via Gertrud Steins formulering av exilens betydelse för ett författarskap, vidare till kolonialländernas författare med exempel som Rudyard Kipling och Djungelboken, J.R.R Tolkien och T.H Whites Svärdet i Stenen. Och då har vi inte ens hunnit halvvägs in i den första essän ”Rymma baklänges”.

Kristoffer Leandoer borde veta en hel del om vad det innebär för en författare att ”ha två länder”, som han uttrycker det. Han har tillbringat en tiondel av sitt liv utomlands, som medföljande make till en diplomat. Han vet hur det känns att leva omgiven av främmande språk, lukter och vanor. ”Som nyanländ är man en outsider, en särling som tvingas ut i marginalen. Vare sig man vill eller inte”, skriver han.

Språket som tillhörighet är ett annat ämne som tas upp. ”Den som inte talar språket eller kan koderna skiljer ut sig så markant från mängden på stadens gator att det lika gärna kunde vara fråga om en annan djurart, varför inte en isbjörn”, menar den japanfödda författaren Yoko Tawada, bosatt i Berlin. Leandoer knyter genast en tråd till Smedjebackens Werner Aspenström som diktade om att avbildas som en älg vandrandes på Stockholms gator.

Hur litteraturen skildrar mötet med den egna existensen samt hur efterkrigstidens hemvändande soldater kommer hem till vardagen igen är andra ämnen som ryms under rubriken flyktlitteratur.

I ”Soldatens återkomst” vävs ämnets urberättelse, Odysseus och hans långa färd hem till Ithaka och de som stannade hemma när kriget kom, samman med vietnamveteranen Travis Bickle i Taxi Driver.

Men kanske starkast av alla essäer är ”Utvandrare” där den av svenskarna så omhuldade Utvandrarna av Wilhelm Moberg plockas upp. Eposet har röstats fram som årtusendets bästa roman, berättar Leandoer men det är i kapitlets avslutande del som jag inser att hela essän är en fråga formulerad, nästan som en anklagelse.

Och mot bakgrund av den kärlek som Sverige visat berättelsen finns det grund för den: ”Hur kan det svenska folket, som valt utvandringen till sin berättelse framför andra, undgå att känna igen sin egen historia när den kommer till oss och klappar på vår dörr? Hur kunde vi undgå att se att det var Karl Oskar och Kristina som klev i land hos oss?” frågar Leandoer.

Längta hem Längta bort tar verkligen ett brett grepp i ämnet. Den öppnar, som all god litteratur, dörrar till nya världar att färdas i, nya tankar och insikter. Och ämnesvalet är tacksamt.

Aldrig förr har världen varit oss så nära som i vår samtid, aldrig så komplicerad. Och jag tänker att essäerna kan läsas som verktyg till att förstå vår samtids snabba utveckling.

För litteraturen lyfter över alla gränser och gör allting möjligt. Medan bibliotek är stationära är litteraturen rörlig, skriver Kristoffer Leandoer. Det ger han verkligen prov på i sina essäer.

Recensionsfakta:

Titel: Längta hem Längta bort

Författare: Kristoffer Leandoer

Förlag: Natur och Kultur