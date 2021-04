Ljungqvist (M) på dubbla stolar under fullmäktige – satt samtidigt i digitalt möte med Bjursås sparbank

Kommunfullmäktige i Falun pågick sent in på kvällen under torsdagen. Men under ett ärende blev kommunfullmäktiges ordförande Mikael Rosén (M) märkbart ställd.

Rosén ajournerade mötet.

Efter några minuter återkom Rosén till sammanträdesdeltagarna och berättade att man hade en principiell fråga att hantera.

Det visade sig att fullmäktigeledamoten Björn Ljungqvist (M) mellan klockan 19 och 20.45 deltagit i ett annat möte parallellt med fullmäktige.

I webbsändningen från fullmäktige sägs följande:

Mikael Rosén: Det har framkommit att Björn Ljungkvist deltagit i ett sammanträde, stämmer?

Björn Ljungqvist: Jag är här. Jag har lyssnat på ett annat sammanträde, ja.

Mikael Rosén: Men inte deltagit i det eller?

Björn Ljungqvist: Deltagit och deltagit. Jag har haft det på i bakgrunden men jag har deltagit i fullmäktige.

Mikael Rosén: Var du ledamot eller någonting sånt på det här andra mötet?

Björn Ljungqvist: Jag är ju… Det är Bjursås Sparbank. Jag sitter som huvudman där.

Mikael Rosén: Då har du alltså varit en deltagare i det mötet? Du har inte bara lyssnat? Du har varit en deltagare i det mötet?

Björn Ljungqvist: Det kan man väl säga.

Mikael Rosén: Då gör vi nog bedömningen att du varit frånvarande från fullmäktige under den här tiden och du har återkommit i en pågående punkt, säger Rosén.

Dagen efter kommunfullmäktige utvecklar Rosén händelsen.

– Regelverket utgår från fysiska möten och nu gäller det även digitala möten. Vi fick under kvällen uppgift att Björn varit deltagare i ett annat möte. Så vi såg det som att han lämnat fullmäktige. Det finns en praxis att man inte deltar i fler än ett möte. Man kan ju inte ha fokus på två ställen samtidigt, säger Rosén.

Flera falupolitiker sitter även i samma sits som Ljungqvist. Men de hade meddelat fullmäktige att de avvek under kvällen.

– Det var de som reagerade på att Björn var med där. Men nu fick Ljungqvist i alla fall fullt arvode eftersom fullmäktige igår blev så långt, säger Rosén.

Tidningen söker Björn Ljungqvist för en kommentar.