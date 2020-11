Ljuset i inställda idrottsmörkret – mer tid med familjen: "Jobbar heltid med hockeyn annars"

De skärpta råden för Dalarna, som Folkhälsomyndigheten presenterade under torsdagen, är tydliga även när det kommer till idrott.

Är man född tidigare än 2005 lyder uppmaningen att helt avstå från såväl träningar som matcher. Beslutet, som i ett första skede gäller till och med den 10 december, är ett dråpslag för idrottsrörelsen – men något som alla så här långt verkar respektera.

– Vi måste komma ihåg att det inte är myndigheterna som är hotet. Det är viruset. Vi kommer att följa råden, säger Rolf Rickmo, ordförande i Dalarnas ishockeyförbund.

För ishockeyns del innebär det att såväl Hockeytvåan som Hockeytrean och samtliga juniorserier pausas till och med den 31 december. En paus som kan komma att förlängas.

Samtidigt har Svenska handbollsförbundet meddelat att all senior- och juniorverksamhet under Handbollsligan, SHE och allsvenskorna pausas. Samma gäller för de lägre divisionerna hos innebandyn och bandyn.

Att till exempel SHL och Hockeyallsvenskan tillåts fortsätta beror på att det klassas som "nationell nivå", vilket innebär att spelarna har idrotten som yrkesutövning och får sin huvudsakliga inkomst därifrån.

– Respektive förbund får själva definiera vad som är nationell nivå och inte, förklarar Eva Lignell, verksamhetschef på Dalarnas idrottsförbund.

Att spela för skojs skull tror jag inte att föreningarna köper.

Christer "Hjalle" Hjalmarsson, vars Smedjebacken HC har fått en flygande start i Hockeytvåan Västra A, är uppgiven.

– Vi har fått ihop ett jäkla bra gäng och har bra form. Och så bryts det så här. Men vad gör man, suckar han.

På måndag ska truppen samlas för att diskutera hur man lägger upp träningen individuellt framöver. "Hjalle" hoppas nu att förbundet bestämmer sig för att stänga serien nedåt – vilket skulle innebära att ingen kan åka ur.

Däremot tycker han att chansen till uppflyttning ska finnas kvar.

– Att spela för skojs skull tror jag inte att föreningarna köper. Då kan de lika gärna avbryta serien helt. Det kostar ändå en hel del pengar att hålla på, säger han.

– Men det måste ju bli någon form av nytt seriesystem. Att spela ikapp alla matcher går inte.

För Ludvika BK, något så ovanligt som ett elitlag i Västerbergslagen, är framtiden också oviss. I våras låg laget sist Elitserien, men fick behålla sin plats när förbundet stoppade bowlingsäsongen.

– Det vore för jävligt om det blev likadant igen. Bli kvar i Elitserien ett tredje år. På noll poäng, skrattar coachen Olle Andersson.

Han tror inte att coronaviruset kommer att ge sig av än på ett tag, men är ändå hoppfull om att serien ska kunna spelas klart om den kommer i gång igen.

– Det är ju serieuppehåll på två–tre veckor ibland, så om man vill går det säkert att lösa. Tufft blir det, men det finns de som har det värre.

Bowlarna tänker också hålla i gång med träningen, trots de skärpta råden från Folkhälsomyndigheten.

– Så länge bowlinghallen är öppen kan man gå ner några åt gången och träna. Så har bland annat Pergamon gjort.

Ett ljus i idrottsmörkret är att alla spelare, funktionärer och ledare nu kommer att kunna tillbringa betydligt mer tid med familjen.

– Jag har ju inget annat utan jobbar heltid med hockeyn, så det kommer att bli så. Men jag ska nog hitta på något, och se till att drilla spelarna och hålla dem i form, säger Christer "Hjalle" Hjalmarsson.