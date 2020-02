Ljuset i mörkret – Hrivik och Abbott tillbaka i LIF-truppen mot Linköping: "Blir till stor hjälp"

I och med förlusten mot Malmö på tisdagskvällen, samtidigt som Linköping slog Frölunda, så har LIF nu tio poäng upp till Linköping över strecket, med tretton omgångar kvar att spela.

Just Linköping borta på torsdagen innebär därmed, högst troligt, sista chansen för Leksand att kunna undvika en kvalplats.

– Det känns väl så. Det behöver naturligtvis inte vara så i slutändan, men det känns som en väldigt viktig match där vi behöver få med oss ett antal poäng, så är det.

Något som kan komma att underlätta poängplockandet är att Leksand får tillbaka två offensiva spetsar, som varit borta med skador under en tid.

Såväl Spencer Abbott som Marek Hrivik fanns med på bussen som rullade mot Östergötland på onsdagen.

– Det är stor chans att de kan spela imorgon. De tränade hela passet idag och gav klartecken, om inget händer under natten. Men annars ska de kunna vara med.

Med sina sju mål och tretton assists är Marek Hrivik poängbäst i Leksand under säsongen. Spencer Abbott står noterad för fyra mål och fem assists, men Mora IK:s poängkung ifjol torde definitivt ha potential att leverera mer i LIF-tröjan.

– Det tog ju tid innan han kom in i laget på grund av skattegrejerna. Sen har han ju fått några skador, så det har ju varit väldigt hackigt för honom. Han har väl inte riktigt kommit upp i det de hade hoppats och vad jag tror att han hjälpa laget med. Så det känns som att det kan finnas lite sparkapital i honom.

Vad betyder det för er att få in de två nu?

– Det är klart att det är två spelare som fyller ut och gör att vi blir starkare i kedjorna. Det är klart att det blir till stor hjälp för oss.

Spencer Abbott har under säsongen bildat kedja med Mattias Ritola och Patrik Zackrisson, och Per-Erik Eklund berättar att han kommer att spela där även nu, efter tränarbytet.

– Är han spelbar så kommer han att vara tillbaks på den positionen.

Var tänker ni spela Hrivik?

– Det kommer väl att bli med (Oskar) Lang och (Sebastian) Wännström.

Ytterligare en spelare som saknades mot Malmö var Mattias Karlsson, som då var sjuk. Och backpjäsen är heller inte tillgänglig i matchen mot Linköping, berättar Eklund.

– Han är inte med ner. Det har varit nån infektion. Han är på bättringsvägen, men proverna visade att det inte var så bra. Men febern är borta och på lördag (mot Luleå) ska det väl i alla fall kunna finnas en möjlighet.

Är det något annat som tillkommit runt truppen efter matchen mot Malmö?

– (Jonas) Ahnelöv tränade inte idag, men det var på grund av att hans dotter har blivit magsjuk. Vi ville hålla honom undan omklädningsrummet så att han inte har något att sprida vidare i gänget. Så han tar sig ner (till Linköping) på egen hand under dagen och får väl bo för sig själv. Och så får vi hoppas att han inte insjuknar ikväll eller under morgondagen. Men han är fräsch just nu i alla fall.