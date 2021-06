Ljusning i publikmörkret – 500 såg travfesten i Rättvik: ”Verkar finnas ett sug”

Resultat/Midsommartravet, Rättvik, 26 juni

TRIO

Lopp 1 1) Luca Vialli Boko (5,27), 2) Captain As, 3) Looper. Struken nr 1 Komb: 7–9–4 Odds: 339,92 Oms: 123 975 kr.

Lopp 2 1) Oss Can (8,34), 2) L.Q.Widde, 3) Månbest A.M.. Struken nr 7 Komb: 3–6–1 Odds: 56,67 Oms: 132 555 kr.

Lopp 3 1) Husar Norrgård (6,85), 2) Gasen i Botten, 3) V.S.Selma. Komb: 1–2–4 Odds: 205,23 Oms: 151 840 kr.

Lopp 4 1) Highway to Hill (26,20), 2) Dozen of Oysters, 3) Atomic Face. Komb: 10–3–5 Odds: 2175,98 Oms: 404 101 kr. Lopp 5 1) Lill Hans (4,82), 2) Alfred R.G., 3) Mjölner J.R.. Struken nr 5 Komb: 12–10–6 Odds: 236,60 Oms: 686 429 kr. Lopp 6 1) Breeze (5,52), 2) Aranka Face, 3) Losch Boko. Komb: 11–7–1 Odds: 351,20 Oms: 575 516 kr.

Lopp 7 1) J.J.Stitch (2,99), 2) Ivory di Quattro, 3) Massaj Käll. Komb: 1–12–2 Odds: 140,51 Oms: 687 410 kr.

Lopp 8 1) Chiru (4,36), 2) Hell Bent for Am, 3) Comes with Age. Komb: 3–2–6 Odds: 115,00 Oms: 946 476 kr. Lopp 9 1) Milligan's School (2,83), 2) Lawmaker, 3) Hachiko de Veluwe. Komb: 2–4–11 Odds: 1958,77 Oms: 791 548 kr. Lopp 10 1) Global Brilliance (4,40), 2) Wallawalla Broline, 3) M.T.Perette. Komb: 4–3–1 Odds: 955,66 Oms: 975 957 kr.