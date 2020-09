Ljusningen i mittbackskrisen – Ekblad tillgänglig inför Umeåmatchen: "Klebér får välja"

Drygt två veckor har passerat sedan Alexander Ekblad stukade foten så pass illa att han sedan dess tvingats stå över matcherna mot Dalkurd och Umeå.

När Alexander Zetterström dessutom insjuknade inför matchen mot Umeå senast, samtidigt som Mattias Liljestrand tvingades bryta efter bara en kvart, stod Brage plötsligt helt utan ordinarie mittbacksalternativ bredvid Carlos Carcia.

Då Zetterström fortfarande är sjuk och Liljestrand rehabiliterar sin lårskada är det därför välkommet för Brage att Ekblad nu åter är tillgänglig för spel, då han började träna för fullt under torsdagen.

Inför matchen mot Umeå på söndag kommer dock den erfarne backkuggen bara ha tre fulla träningspass i benen vilket gör att 33-åringen själv känner sig osäker på hur Brageledningen resonerar när det gäller laguttagning.

– Jag har ju inte tränat på två veckor så det är ju en aspekt i det hela. Man tappar ju en del på två veckor, så är det bara, konstaterar Ekblad när Sporten träffar honom efter fredagsträningen.

Samtidigt har ni rätt ont om mittbackar för tillfället.

– Det är en annan aspekt. Samtidigt så löste de det bra Umeå senast. Så ja, vi har kanske lite mittbackar, men det är ingen kris på det viset. Vi löser det ändå.

– Men jag vet inte. Klebér får välja och det är upp till honom. Men hur han är så kommer det att bli en bra lösning, det är jag ganska säker på. Men vill de att jag ska köra så är det klart att jag kör, fortsätter Ekblad.

Från läktarplats fick Ekblad förra helgen se sina lagkamrater förlora mot samma Umeå med uddamålet.

Spelmässigt har man inte fått det att stämma under våren och Ekblad erkänner själv att han är osäker på exakt var Brage just nu befinner sig.

– Vi har varit lite upp och ned och frågar du mig så har jag också lite svårt att placera oss. Är vi i toppen eller mitten? Men jag tror att vi är lite mittemellan och jag tror att det är bra om vi landar lite i det och förstår att vi är där, säger Ekblad och fortsätter:

– Sen tyckte jag att vi ägde matchen mot Umeå och att det blev förlust där var en stor besvikelse. Vi borde ha gjort något bättre av det framförallt efter utvisningen när vi hade nästan trettio minuter på oss att göra något mer vettigt.

En stor skillnad gentemot fjolåret är att Brage släpper in betydligt fler mål numera. 2019 släppte Brage in 33 mål på hela säsongen och den ramstarka defensiven spelade också en nyckelroll under ett succéår som slutade med allsvenskt kval.

I år har Brage släppt in 22 mål halvvägs in i serien, vilket alltså innebär ett klart högre snitt i den kolumnen.

– Där har det inte klaffat som förra året, då det var väldigt solitt. Men det är otroligt svårt att sätta fingret på exakt varför. Man kan ha sjukt många teorier och spekulera, men i slutändan så är vi där vi är nu. Så är det, och det är bara att jobba hårt.

Förutom Alexander Zetterström saknas även högst sannolikt nyförvärvet Douglas Karlberg när Brage åker till Umeå på lördagen. Anfallaren tränade inte på fredagen på grund av sjukdom.