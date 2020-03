Lodjursjakten avslutad i Dalarna – sista djuret sköts under morgonen

Under måndagsmorgonen sköts de tre sista lodjuren i Dalarna. Under morgonen återstod 2 lodjur i område A varav en hona. I område B var jakten sedan tidigare avlyst och i område C återstod ett lodjur.

– Det sköts 12 i går så det var tre kvar i morse. Strax innan klockan 9 rapporterade Länsstyrelsen att de sista tre hade skjutits. Det var över på knappt två dagar, säger Filip Ånöstam, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet Dalarna.

– Det är klart att vi har mycket lodjur i länet. Snön kom väldigt lägligt men det försvåras när det fortsätter att snöa eftersom spåren snöar över.

Jägareförbundet överklagade tidigare tilldelningen på 15 lodjur.

– Den främsta orsaken var att vi anser att Länsstyrelsen använder felaktig omräkningsfaktor och att man räknat fel på länets lodjursstam. Skillnaden blir 11 djur fler jämfört med hur Länsstyrelsen räknar. Procentuellt blir det fler djur, säger Ånöstam.