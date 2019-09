Löneskandalen: Enhetschefen och sonen har åtalas

I dag kom åtalet, som vid flertalet gånger skjutits upp, mot den enhetschef som misstänks för trolöshet mot huvudman efter att denne anställt sin son under 14 års tid i Falu kommun. Sonen arbetade aldrig och skandalen nystades upp när sonen inte hämtade sin nya arbetstelefon. Åtalet lämnades in under onsdagsmorgonen.