Löneskandalen i Falu kommun – fängelse för både enhetschefen och sonen

Bedrägeriet, som senare kom att rubriceras som trolöshet mot huvudman, upptäcktes när nya mobiltelefoner skulle delas ut. På en avdelning, underordnad den dömde före detta enhetschefen, hämtades en mobiltelefon aldrig ut. Efterforskning gjordes och mannen som skulle ha den visade sig ha avlönats under 14 års tid utan att ha arbetat heltid. I förhör säger mannen att han som mest arbetat 50 procent under enstaka perioder. Enhetschefen har ändå attesterat sonens lön. De två senaste åren har sonen inte arbetat alls men ändå fått lön.

Vice chefsåklagare, Kristofer Magnusson, yrkade på fängelse upp till tre år för den före detta enhetschefen. För sonen yrkade Magnusson på fängelse upp till 2,5 år.

Under fredagen kom domen mot de båda där enhetschefen nu döms för trolöshet mot huvudman, grovt brott och grov trolöshet mot huvudman. Sonen döms för samma brott där de olika brottsbeteckningarna beror på en lagändring under 2016.

Den före detta enhetschefen ska avtjäna ett 2 år och sex månader långt fängelsestraff. Sonen fick 2 år.

Under rättegången för två veckor sen uppgav sonen att den före detta enhetschefen haft hand om sonens ekonomi under en längre period. Sonen fick, varje månad, 5000 kronor kontant i handen. Resten behöll enhetschefen och uppgav i Falu tingsrätt att familjen köpte bland annat mat för, både till sonen och till det egna hushållet.

När sonen senare skulle komma att ha hand om sin egen ekonomi skedde det i samband med att han sa upp sig från Falu kommun. Men lön från kommunen fortsatte att komma in på kontot, något han uppger att han aldrig riktigt reflekterade över.

Han stod kvar på Falu kommuns lönelista och fick varje månad lön för ett heltidsarbete när han i själva verket arbetade på annan ort utanför länet.

I rättens yrkande skriver an att enhetschefen erkänt brott och gjort sig skyldig till trolöshet mot huvudman men inte i den omfattningen som åklagaren menar.

I domen finns också information hur mycket sonen egentligen har arbetat. Mellan åren 2+10 och 2013 arbetade han omkring 3 timmar per dag. Under 2014 och 2016 ska sonen ha arbetat, enligt honom själv, två timmar per dag. Under 2016 uppges det att han arbetat 10 procent.

Enligt Falu kommun hade enhetschefen arbetslednings-, arbetsmiljö-, budget-, personal- och verksamhetsansvar för 25 – 27 anställda. Rätten bedömer att enhetschefen uppsåtligt skadad sin arbetsgivare i ekonomiskt hänseende och det anses vara av särskilt farlig art eftersom genomförandet skett under lång period och varit svår att upptäcka.

När det gäller sonen har rätten gjort bedömningen att han missbrukat sin anställning och inte utfört det arbete som han fått lön för.