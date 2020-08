Lucio Sola skapade en häst - av hästskor

Det står en häst i full storlek i en villaträdgård i Naglarby. Den öppnar munnen till en gnäggning som om den hälsar besökarna välkommen när jag rullar in på grusgången till Per och Carina Alvéns hus. Men hästen rör inte på sig och det kommer inget ljud från den. För den är gjord av hästskor. Förlagan heter Smart Little Jyessa, och går i hagen bakom huset.

Den smidda hästen är ett verk av Lucio Solas händer. Att smida i rostfritt järn är hans specialitet. När han bodde i Italien byggde han åkattraktioner och jobbade bland annat som elektriker och smed. Här i Dalarna jobbar han på Dala Svets och Smide i Falun.

Lucio Sola bor på Carina Alvéns gård och det är hon som har gjort beställningen av den hästskosmidda hästen.

– Jag såg ett liknande konstverk på nätet och Per hade sett ett i Nice, säger Carina Alvén som sedan många år sysslar med westernridning på fritiden. Hon fortsätter:

Konstverk efter konstverk, sprungna ur Lucios kreativa nypor, förgyller rabatter och gräsmattor. Inget material tycks vara för svårt för honom att skapa ur.

– Lucio ville ha något att göra och vi har hästskor i massor. Så jag frågade honom om han ville göra en häst till mig. Han är kanonkonstnärlig.

Då hade Lucio Sola nyligen kommit till Sverige från Italien och slagit ner sina bopålar i Naglarby tillsammans med sambon Anna Varricchio och dottern Liv. När jag frågar hur det kom sig att de valde just Naglarby berättar de att Carina Alvén är Annas faster och att hon just då hade ett ledigt hus att hyra ut.

– Jag är svensk och han gillar Sverige, säger Anna med ett skratt och pekar på Lucio med tummen.

– Vi har flyttat hit för att Sverige är så fantastiskt, allt är fantastiskt, jag hatar kyla men älskar vintern här, fyller Lucio i.

När tidningen får en rundtur i den vackra trädgården står det snart klart att hästskohästen är långt ifrån det enda konstverket han gjort på gården. Här finns naturlika irisar, kallor och vallmo, stora gråstenar med inkarvade motiv, naturtrogna runstenar, en solsäng byggd av en gammal hylla och ett tillhörande bord där basen är svartbetsade hästskor och bordsskivan gjord av hyllplan. Konstverk efter konstverk, sprungna ur Lucios kreativa nypor, förgyller rabatter och gräsmattor. Inget material tycks vara för svårt för honom att skapa ur.

Per Alvén har upplåtit ett garage som nu fungerar som Lucios konstverkstad. Här finns små gubbar, täljda i trä, större konstverk - och några Harry Potter-trollspön som Lucio Sola tillverkar när dottern Liv ber honom. Materialet är äppelträ. Det var också här som Lucio ritade upp skissen till hästkonstverket. På garagegolvet, eftersom ytan måste matcha konstverkets storlek.

Intervjun går lite knaggligt eftersom Lucio, enligt honom själv, ännu inte kan svenska så bra. Men tolken, tillika sambon, hjälper till att översätta. Jag säger att han är en skicklig konstnär men Lucio slår ifrån sig.

När jag frågar om han inte ska ha en utställning med alla sina verk säger han kort och koncist ett avfärdande nej. Han är inte riktigt redo för det. Men sedan tillägger han ödmjukt:

– Men i framtiden kanske.