Tusentals har skrivit på – nu vill de ha kommunens stöd i kampen mot nazisterna

We are Ludvika vill inte se nazister demonstrera på gatorna 1 maj. Via en kampanj i sociala medier har fler skrivit under på det.

Nu hoppas We are Ludvika, som mobiliserar sig inför första maj, på kommunens stöd.

– Vi har skickat in våra namnlistor till kommunen som nästan 1 500 personer har skrivit på, berättar en talesperson för We are Ludvika, en undergrupp till antirasistiska nätverket We are Dalarna.