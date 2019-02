Håge Persson får möjlighet att använda fallskärm i tre år

Tyvärr blev det ett fel i gårdagens tidning i artikeln om omställningsstöd till politiker i Ludvika som har uppdrag på motsvarande minst 40 procent av heltid.

Där uppgavs att Håge Persson är berättigad till omställningsstöd under ett år, om han efter valet 2022 slutar som kommunalråd och inte får andra uppdrag på minst 40 procent.

Den uppgiften baserades på att Persson bara skulle ha haft uppdrag på minst 40 procent av heltid under den nu inledda mandatperioden. När tidningen ringer upp Persson på onsdagen konstaterar han att han blev oppositionsråd 2011.

Därmed kommer han, enligt de bestämmelser som kommunfullmäktige nyligen klubbat, vid eventuell avgång vid årsskiftet 2022 – 2023 vara berättigad till omställningsstöd under max tre år. Baserat på hans nuvarande kommunalrådslön på 682 380 kronor per år så skulle han 2023 och 2024 kunna få 580 023 kronor per år och det tredje året 409 428 kronor.

– För dem som var politiker före 2015 ska det gälla generösare regler men vad de innebär vet jag inte. Men jag har inga planer på att sluta efter nästa val. Målsättningen är att kunna driva ännu mer borgerlig politik, framhåller Håge Persson som hoppas att borgerliga partier får majoritet i kommunvalet 2022.