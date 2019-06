Här hyllas The Spotnicks i sommar – nostalgi i regntäta allén

Räfsnäsgårdens krögarpar Peter och Marie Karlsson har nämligen tillsammans med gode vännen Tor Hägglund bokat in det gäng musiker som ser till att Spotnicks speciella sound med klassiker som Amapola, Johnny Guitar och Riders in the Sky lever vidare.

Från en scen som ska stuvas in i värdshus- och konferensanläggningens ståtliga lindallé levererar ”tribute-bandet” bestående av Stefan Eriksson, bas, Ove Lindell, gitarr, Lennart Sundberg, gitarr, Martin Svensson, trummor, tillsammans med Robbin Fransson ”The Spotnicks Tribute” – en hyllningskonsert till det svenska band som blev världskänt genom sin instrumentalpop.

Spotnicks rankades på sin tid som ett av världens främsta instrumentalband tillsammans med engelska The Shadows och amerikanska The Ventures.

– Allén är i stort sett regntät och baren och serveringen har vi i tältet intill, påpekar Peter Karlsson som svar på frågan var man håller till om det regnar.

– Lövverket släppte igenom två droppar vid annat arrangemang här, tillägger Tor Hägglund som ett kvitto på att allén inte bara är vacker att se på.

Räfsnäsgården har under årens lopp varit platsen för flera stora och namnkunniga arrangemang.

Men frågan är om inte hyllningen av Spotnicks på sätt och vis känns som den största och mest efterlängtade. Åtminstone för arrangörerna själva.

– Ja, jag är ett stort fan av musiken, medger Peter Karlsson.

Tor Hägglund instämmer och tillägger att han givetvis också har läst boken om Spotnicks.

Eftersom det handlar om en utomhuskonsert finns det ingen lokal som sätter gränsen för hur många personer som kan släppas in. Därför har också arrangörerna lite svårt att på förhand tippa hur stor publik konserten kommer att locka.

– Vi skulle nog kunna klara 800-900 personer, men en rimlig siffra är..., tja, 500, säger Peter Karlsson efter en stunds funderande.

– Vi eftersträvar i alla fall det som vi brukar ha på våra arrangemang, en gemytlig stämning, tillägger han.

Tor Hägglund funderar för sin del på om inte han ska ta klivet upp på scenen den 5 juli. Inte för att spela och sjunga, men väl för att presentera bandet.

Nämnas kan att de två kvarvarande originalmedlemmarna Bosse Winberg, 80, och Bob Lander, 77, medverkade i The Spotnicks sista officiella spelning i ett utsålt Musikens hus i Göteborg den 30 mars i år.