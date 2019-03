Musikkåren bjöd på originalmusik från Ludvika

Under firandet av Ludvika 100 år som stad bjöd Ludvika Musikkår publiken på en konsert på Aveny med lokala kompositörer och musik från Ludvika med omnejd.

Ett rikt musikliv har präglat Ludvika under alla dessa år i olika former. Ludvika Musikkår har bidragit med sin del i Ludvika ända sedan 1903. Under många år från 1930 talet och framåt fanns ett oändligt antal dansband i Ludvika kända över stora delar av Sveriges land.

När man läser listan på orkestermedlemmar kan man också konstatera att många musiker i dansbanden samtidigt varit medlemmar i Ludvika Musikkår. En av alla dessa är Evald Carlsson som fortfarande är aktiv med sin trombon vid nyligen fyllda 95 år.

Konserten inleddes med ett Festspel komponerat av Karl Erik Anestedt till Metalls Avdelning 100 firade 100-års jubileum 2001. Många av de stycken som framfördes vid konserten har arrangerats av Anestedt.

Från 1923 och ända fram till 1957 var Elis Enbäck dirigent för Ludvika Musikkår och gav ofta namn till sina alster efter någon plats i Ludvika. Konsertvalsen Vid Hillen ingick i programmet förutom marschen Gripen, som extranummer.

Från Einar Wikanders repertoar spelade Musikkåren två korta stycken Liten festmarsch och Romantik.

Kyrkomusikern Knut Söderström verksam även som musiklärare i Ludvika mellan 1915–1949 fick också två verk framförda. Liten romans ur dopkantaten och den kända bostonvalsen I sommarnatt satte blåsarna på prov i nära tio minuter.

Grängesberg representerades i programmet av trion Carl Gylling, Holger Söderlund och Gustav Thunberg.

Från dåtid till nutid skulle man kunna beskriva Folke E Larssons musikliv i Ludvika. Han fanns med under dansbandens storhetstid i Ludvika och finns med i nutid med sin Skogspolka vid en ålder av 95 år.

De två sista kompositionerna som framfördes vid konserten är också skrivna i nutid. Det var Visa från Moje och Symphonic Rock där kollegorna från Kulturskolan och Ludvika Musikkår, Thomas Wikenius och John Andersson svarade för både arrangemang och musi