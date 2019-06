Nej till "flitpeng" och en miljon i bidrag – "Hamnar i ett dilemma"

I mitten av maj skrev tidningen om att vänsterpartisten Lars Handegard ville ha svar från vård- och omsorgsnämndens ordförande, Åsa Bergkvist (S), angående hur hon vill göra med den i folkmun kallade "flitpengen".

Habiliteringsersättning som det heter på fackspråk syftar till att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Det är alltså ifall denna ersättning ska återinföras i daglig verksamhet i Ludvika och ifall kommunen kommer att ta emot statsbidrag på knappa miljonen som Handegard ville ha svar på.

– Enligt senaste kartläggningen som jag tagit del av, gjord av SVT, är det endast 11 av landets 290 kommuner som saknar den här ersättningen. Och vi är den enda dalakommunen, sade han under fullmäktigemötet i måndags.

– När Ludvika kommun hade den här ersättningen sa man att syftet var att stimulera deltagande och de deltagande personerna lyfte fram vikten av den här ersättningen som en stimulans för att deltaga i olika aktiviteter. Det ansågs bra då.

Under fullmäktigemöte fick han så svar på sin ställda fråga från Åsa Bergkvist.

– Vårt ställningstagande är att vi inte rekvirerar stimulansmedlen(statsbidraget, reds. anm.). Vi vill invänta lagstiftningen för att få vägledning, sade vård- och omsorgsnämndens ordförande Åsa Bergkvist (S).

Bergkvist förklarar majoritetens ställningstagande.

– Vi i majoriteten har grottat ner oss i det här. Vi har verkligen tagit in alla olika perspektiv och bollat det fram och tillbaka. Men vår samlade bedömning är att i och med att LSS-lagen varit under utredning så bör vi invänta den.

– Den nya LSS-lagen ska bli mer träffsäker och det vill vi invänta. Om vi för in något så vill vi också att det ska vara långsiktigt. Inte bara något som finns under ett fåtal månader för att sedan kanske behöva sparas in på.

Vård- och omsorgsordföranden menar att det kan uppstå ett dilemma ifall man skulle välja att hämta in statsbidraget.

– Man ska inte se pengen som en ekonomisk förstärkning i ekonomin, men indirekt blir det ju så. Och ifall vi ger grupp ett och två ersättning så hamnar vi i ett dilemma. Vi förstärker ekonomin för grupp ett och två, men en mycket liknande grupp människor som har rätt till ersättningen blir utan.

Lars Handegard tackade för svaret men poängterade att saken inte är slutdiskuterad.

– Tack för svaret, tyvärr är det inte något jag är speciellt nöjd med. Det är ingen överraskning att vi diskuterar den här saken nu och vi kommer att fortsätta diskutera den framöver.