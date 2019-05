Stort motstånd när nazisterna demonstrerade – HBTQ-rörelsen: "Jag förstår inte hur de tänker"

Nordiska motståndsrörelsens 1 majdemonstration möttes av massiva protester redan efter ett par hundra meter på Fredsgatan i centrala Ludvika. Motdemonstranterna var i år betydligt fler till antal. I fjol räknade man till 400 personer i Nordiska motståndsrörelsen. I år hade det mer än halverats.

– Vi bedömer att det är cirka 150 personer i år, säger Mats Öhman, polisens presstalesman för region Bergslagen.

Bland motdemonstranterna vajade flertalet Prideflaggor.

– Enligt mig är det konstigt att de ens får tillstånd för det här, säger motdemonstranten Ted Addemark från Ludvika, som även representerar HBTQ-rörelsen.

Addemark fortsätter.

– De (Nordiska motståndsrörelsen, reds. anm) var i Stockholm under Pridefestivalen också. Men det är så här, vi finns och vi kommer aldrig att försvinna. Det här är det bästa sättet att visa upp sig på.

Tillsammans med vännerna Agnes Bergström och Vilda Sjöberg ville de vara HBTQ-rörelsens röster under 1 majdemonstrationerna.

– Jag blir bara arg. Jag förstår inte hur de tänker, säger Agnes Bergström.

– Vi är kackerlackor och vi är rekordmånga i år, säger Vilda Sjöberg.

Nordiska motståndsrörelsen demonstrerade under 1 maj samtidigt i Kungälv utanför Göteborg. Men istället för att åka de dryga två milen hade vännerna Sanna och Mickey från Göteborg till Ludvika.

–Alla våra kompisar åker till Kungälv i stället. Vi kom hit i morse. Polisen sa nyss åt oss att vara tysta, men vi vill inte ställa till problem. Vi vill bara se nazisterna i ansiktet, säger de båda.

Marian Abdi och Ceydar Osman kommer ursprungligen från Somalia. I dag bor de och studerar i Ludvika.

– Vi är mot rasism och det är något vi ofta blir utsatta för, berättar Abdi.

– Men vi måste visa att vi inte är rädda. Bara att stå här visar vi att vi är emot dem, säger Osman.

De berättar att de deltog i motdemonstrationerna under 1 maj 2018.

– Vi ser att motdemonstranterna är fler och att nazisterna är färre, säger Osman.

Abdi fyller i.

– Det finns elever på vår skola som uttrycker sig rasistiskt utan att kanske veta vad det egentligen innebär. De har ingen kunskap vad det handlar om. Men ofta räcker det att prata med en lärare så får de reda ut saken.

Under eftermiddagen, vid Garvarns torg, talade representanter för Nordiska motståndsrörelsen under höga protester från motdemonstranter. Polisen fick vid ett tillfälle gå in och mota bort motdemonstranterna ett tiotal meter på grund av ljudvolymen samt föra bort en person för störande av ordning.

– Jag tycker att vi har haft god kontroll hela tiden, säger Mats Öhman, polisens presstalesman för region Bergslagen. Sen har det inte funnits någon som har velat ställa till något större bekymmer heller. När demonstrationen var över och när man var på väg tillbaka så följde det efter motdemonstranter där vi valde att sätta stopp för att det inte skulle bli någon närkontakt.

Under eftermiddagen fanns ett fåtal polisanmälningar.

– Jag känner till en anmälan om en icke tillståndsgiven demonstration, och det var de som kallar sig för Clowner mot nazister. Det är ett brott mot ordningslagen, ett bötesbrott. Sen finns en anmälan om förargelseväckande beteende där någon ur NMR:s demonstrationståg, eller någon av deras sympatisörer, brände en EU-flagga på torget, säger Öhman.