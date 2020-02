Ludvikaproducerad film prisas i Belgrad

Det är Marija Ratković Vidaković som regisserat filmen. Hon är en kroatisk filmarbetare som numera bor i Ludvika och arbetar på Västerbergslagens utbildningsförbund, (VBU9.

Dokumentärfilmen IKEA for YU har producerats av Wizworks Studios från Ludvika och regisseras av Marija Ratković Vidaković. Den hade världspremiär på Sarajevo Film Festival i augusti 2018. Från då till nu, har den visats på mer än 20 filmfestivaler i hela världen och filmens festivalresa avslutades förra helgen på internationella dokumentärfilmfestivalen i Belgrad, Serbien, där filmen fick publikens pris.

Präglad av sina föräldrar och morföräldrar som anammat de realsocialistiska värderingarna som fanns på Balkan under Tito-tiden, får den 33-åriga filmskaparen Marija en ärvd identitet som inte har någonting att göra med hennes eget vardagsliv i Kroatien. Marija vet att hon inte vill föra dessa idéer vidare till sin egen son. Under årens lopp har filmen "IKEA for YU" blivit en nära skildring av en resa genom ett splittrat land och genom en familjehistoria.

Filmen skildrar också Marijas resa långt bort från Kroatien, hennes flykt och nystarten i Ludvika.

- För att summera har jag tre identiteter, min starkaste som kroat och min svagaste som serb. Min familj är serber som stannade kvar i Kroatien även efter att kriget bröt ut i Jugoslavien. Sedan har jag den identitenen som jag inte riktigt förstår, men som jag lärt mig att blint följa, min jugoslaviska identitet, säger Marija och fortsätter:

- Nu när jag kommit till Sverige så har en fjärde identitet börjat forma sig: den svenska. Om jag ska vara ärlig så har jag tidigare känt mig på fel plats vid fel tillfälle hela mitt liv. Och nu för första gången känner jag mig inte särskilt konstig längre då det finns människor i norra Europa som delar min uppfattning vad gällande relationer, känslor och som delar min mentalitet överhuvudtaget. Har jag äntligen hittat min identitet?

I Sverige fick filmen stöd genom Film i Dalarna och Wizworks Studios som gick in som samproducent.