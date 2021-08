Ludvikatjejen Julia Leone släpper ny musik på svenska: ”Taggad på att få visa mer”

Julia Lundgren har alltid haft text och musik ”snurrandes” i huvudet, men det är det senaste året som hon börjat skriva ner händelser och känslor från sin vardag. Något som lett upp till en rad singlar, som kommer släppas under hösten.

– Den här låten jag släpper nu (”Bara du”) skrev jag i mars. Man går och väntar och väntar, så är dagen snart här. Nu börjar jag bli sjukt nervös men också taggad, sa artisten inför fredagens musiksläpp.

28-åringen är uppvuxen i Sörvik utanför Ludvika. Nu är hon bosatt i Stockholm sedan 2013 då hon flyttade till staden för att studera till musikalartist på Kulturama.

Julia gav 2020 ut sin första singel ”Punch Me In The Face”, men nu satsar hon helhjärtat på svensk pop.

– Jag vill skriva och sjunga svensk pop just nu, det tilltalar mig mest. Jag har alltid dragits mest till pop, även när jag pluggade musikal kände jag att jag va lite för showig för just musikal.

Redan som liten var hon känd som den spexiga teaterapan. Hon var aktiv i Ludvika minicirkus ända upp i gymnasieåren.

– Det var faktiskt på cirkusscenen jag förstod att jag ville sprida energi till människor på ett eller annat sätt. Jag showade dygnet runt som liten, satt ihop nummer, sydde kläder, gjorde inbjudningskort och sedan bjöd jag in alla grannar till föreställning, skrattar hon.

Min mamma har alltid sagt: "Julle du är en livs levande discokula" och det ligger något i det

Efter åren på Kulturama har Julia jobbat med en rad olika estetiska projekt. Event, reklam, barnteater, modelljobb och melodifestivalen för att nämna några.

Under tiden har hon också haft anställning på olika caféer och matbutiker. Och när pandemin kom och liveeventsnäringen blev hårt drabbat tog Julia ett jobb som färskvaruchef på en Willysbutik i Stockholm – för att överleva ekonomiskt.

– Jag är otroligt tacksam för allt jag får uppleva och göra och ser det inte alls som en självklarhet då jag vet hur många som vill samma sak och branschen är extremt tuff.

– Jag älskar kontraster. En perfekt dag är när jag får starta på Willys och sen iväg och uppträda eller stå framför kameran för något reklamjobb, avslutar hon.