Lugnetgymnasiet tar greppet om relationsutveckling och värdegrund: "Vi har en skyldighet att jobba kring värdegrundfrågor"

Elever från olika program på skolan har arbetat tillsammans över programgränserna. Under veckan fick eleverna delta i föreläsningar av Christina Åkerberg, Sara Lund/Claes Schmidt och Charbel Gabro.

– Vi har valt att ha en temavecka där vi jobbar med relationsutveckling och att styrka eleverna som personer. Och dessutom mellan klasser och programmen på skolan, säger Cecilia Zedigh, projektledare.

Varför tar ni det här greppet, har det uppstått problem på skolan?

– Nej vi har inget problem, men vi har en skyldighet att jobba kring värdegrundfrågor, vi vill ha en skola som blir ännu bättre att träffas över gymnasieprogrammen. Så det är inget problem vi har på skolan, utan det är ett förebyggande arbete, säger Cecilia.

Ämnet för den här temaveckan var ett resultat av önskemål från eleverna efter utvärderingar vid tidigare temadagar. Där har eleverna efterfrågat att få träffas mer över programmen.

– Vi jobbar mycket runt "Hjärtat" under den här veckan, som också är vårat nya värdeord, säger Cecilia Zedigh.

Gymnasieskolan på Lugnet bjöd in tre av Sveriges mest aktuella föreläsare just när det gäller normer, etik, värdegrund och framtid.

– Jag har träffat massor med ungdomar vid mina föreläsningar, men det märks att man har jobbat med det här på Lugnetgymnasiet, men självklart kan man bli ännu bättre. Värdegrunden ska ju in i skolan även i vardagen, säger Christina Åkerberg.

Under måndagen bjöd Lugnetgymnasiet in alla vårdnadshavare i Falu kommun till en kvällsföreläsning med Christina Åkerberg och Sara/Claes. Om hur man bäst hjälper barnen. Hur viktigt det är att föräldrar och vuxna vågar låta barnen växa och utvecklas på det sätt som just passar dem.

– Vi är alla människor som är olika-lika och unika, säger Cecilia Zedigh.

En till föreläsare under veckan är Sara Lund/Claes Schmidt.

– Jag har varit här i Falun i ett par år och föreläst om värdegrund, men nu i år tog skolan det ett steg längre. Nu till en grupp till, och det är föräldrarna. De är en stor del i det här, men vi missar dem hela tiden. Jag har inte varit med om att man tar upp det ansvaret som föräldrarna har någon annan stans än här på Lugnetgymnasiet, säger Sara/Claes.

Charbel Gabro föreläser och berättar om hur det är att komma hit som Syrian och kampen om att passa in.

– En bra sak som Lugnetgymnasiet gör den här veckan är att vi är tre föreläsare som gör det här ihop, och inte vare för sig. Det blir ett bättre helhetsgrepp. Det stärker även kampen mot fördomar, för hur ofta hänger en man från Mellanöstern med en transvestit? säger Charbel Gabro.