Luttrade Leksingar fick vända hemåt – efter sena covidbeskedet: ”Det är kul att åka buss”

– Det är såklart segt och tråkigt, men det är ju tyvärr den vardagen vi lever i, säger Martin Karlsson.

Han har respekt för den på nytt ökade smittspridningen i SHL. Även måndagens match mot Malmö är som bekant flyttad på grund av covid-19.

– Vi litar på att besluten tas rätt, och med tanke på hur smittspridningen ser ut så är det det bästa, tänker jag.

Är det till och med skönt att slippa närkamperna när man vet att smittan finns i motståndarnas trupp?

– Ja, det går inte att komma ifrån att det är en kampsport. Det är dumt att sprida det vidare. Det är bra att få hejd på det i ligan nu när man ser att det är flera lag som har det.

Leksands tränare Björn Hellkvist är mera fåordig kring den sent inställda matchen.

– Det är inget speciellt, säger han.

Hur mycket stör det ditt upplägg för att formtoppa laget inför slutspel?

– Ingenting, det är lika för alla.

Så det är bara segt att ha rest i onödan?

– Nejdå, det är kul att åka buss, säger Hellkvist.

Inte heller klubbens General Manager Thomas Johansson gör någon större sak av det faktum att Leksand lagt tid, pengar och energi på en match som ställdes in bara sex timmar före nedsläpp.

– Vi åkte ner i fredags. Värmde idag och vid lunch fick vi beskedet att det ställs in. Vi får packa ihop och åka hem igen. Spelare och ledare har levt med detta hela säsongen och alla vet att sådant här kan ske under dessa speciella tider vi lever i just nu, skriver han i ett sms.

– Läget är som det är, och det får vi försöka förhålla oss till. Nummer ett är att vi ska genomföra matcher så säkert som möjligt utifrån smittoperspektivet. Går inte det då är det så.

– Vi får åka hem och träna och ladda för match på torsdag, menar Johansson.