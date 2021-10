Lyfte i andra – Korsnäs vann Faluderbyt klart: ”Tar över totalt”

Slätta hade tagit tolv av lagets 16 poäng i division 3 södra Norrland hemma på Slätta IP.

När det var dags för returderby mot Korsnäs var det dock även premiär för Slätta på Kopparvallens konstgräs – som också kommer att bli Korsnäs hemmaplan framöver när gräsplanerna behöver säsongsvila.

Efter 0–0 i halvtid var det lite fördel Slätta, som hade haft en frisparkskanon från Gustav Lindgren i ribban.

– Vi kom in lite mycket i deras spel. Vi rullade ut den på back och så knackade vi långt och det är inte det spelet vi vill spela, utan vi vill hålla den efter backen och rotera mellan positionerna. Det gör vi inte riktigt i första, säger Isak Källberg, som fick chansen från start i andra raka Faluderbyt i innebandydömande Amir Zilic frånvaro.

Från sin position till vänster i mittförsvaret fick han sedan se Mathias Rörström snurra upp Slättaförsvaret och ge Korsnäs ledningen i 51:a minuten.

Och bara några minuter senare var det, efter en fast situation från höger, dags för Källberg själv att kliva fram som målskytt. Åtminstone nästan.

– Den gick i stolpen och på deras spelare och in, så officiellt blir det ett självmål, konstaterar han.

0–2 gick i alla fall inte att snacka bort.

Och Korsnässegern var som i en liten ask.

– Det blir bättre i andra. Vi spelar med lite mer lugn, håller bollen mer efter backen. Man får jobba mer rättvänd då, när vi kan ha bollen högre upp i banan, i stället för att jobba med näsan hemåt och bara springa på långbollar. Det är skönt, säger Källberg.

Och efter förra veckans snöpliga hemmaförlust mot Forssa tog Korsnäs en snabb revansch.

– Otroligt skönt att komma in på vinnande spåret igen. Det var tufft efter förra helgen när vi tappade i slutet. Vi gick in med en känsla om att vi skulle kunna spela boll och hålla den efter backen på det här underlaget. Det har varit riktigt dålig plan på slutet här på Lindvallen. Så kunde vi bara hålla den efter backen så kommer det att lösa sig, det var den känslan vi gick in med, säger Isak Källberg.

Tränaren Gustav Källberg:

– Vi gynnas inte av att det blir så mycket avbrott i första, utan vi vill försöka få lite mer flyt i spelet. Andra halvlek tycker jag att vi tar över totalt. Jag tycker att om man ser över hela matchen så har vi mer spel i det här Faluderbyt än förra. Det är mer ordnat spel från vår sida, en bra prestation från oss.

Hur ska ni hantera situationen ni har satt er i framöver?

– Vi har varit i den här situationen i några omgångar nu och jag tycker att vi har skött det bra. Även om vi torskade senast så tycker jag att vi spelar ganska bra ändå, så vi bara fortsätter att spela vårt spel och det är det vi kan göra. Det är det som har tagit oss hit, så det är bara att fortsätta; fortsätta spela och våga göra det vi är bra på.

Matchfakta: Division 3 södra Norrland

Slätta–Korsnäs 0–3 (0–0)

Målen: 0–1 (51) Mathias Rörström, 0–2 (58) självmål, 0–3 (73) Ludvig Larsson.

Domare: Kalle Jansson.

Publik: 250.