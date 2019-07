Lyngbaek värmde upp inför linjeloppet – topp 50 i första OS-tävlingen

Under veckan avgörs ungdoms-OS i Baku, Azerbajdzjan. Mästerskapet startade redan under måndagen och de första tävlingarna i landsvägscykel avgjordes under tisdagen. Det var då dags för tempo, den första av de två cykeltävlingarna i OS.

Falucyklisten Julia Lyngbaek stod på startlinjen i tävlingen och loppet slutade med en 49:e plats, på tiden 17:23.74.

Vann gjorde Zoe Bäckstedt från Storbritannien. 19 sekunder där bakom var ryskan Alena Ivantjenko. Tredjeplatsen gick till Laura Sander Lizette från Estland.

Under torsdagen är det dags för tävlingar i linje, Julia Lyngbaeks favoritdistans.