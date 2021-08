Lysande musiker och familjärt när Svenne Rubins firade 40 år

Det är med andan i halsen som undertecknad rasslar ned för grusvägen till botten av kalkbrottet den här tisdagskvällen. För trots att jag tog i från tårna tidsmässigt så hjälpte ju inte det ett skvatt när det tog tvärstopp i Rättvik. Fast i bilkön fick jag trösta mig med att kvällens konsert ändå skulle vara i fem hela timmar, men ett tag kändes det mest rimligt att ställa bilen och traska hela vägen till Dalhalla.

MEN! Jag kom alltså fram tillslut, och trots att jag svurit på att varenda amazon i hela landet fanns i Rättviks centrum så ser jag ändå ännu flera just här på Amazonrocken. Till och med ett par stycken på själva scenen! Fint ska det vara.

Sen som jag är så har Sven Rubin himself förstås redan kickat igång underhållandet, och jag kommer på mig själv med att le brett medan jag tar mig ned för alla trappor på arenan. Man blir GLAD av det här! Musiken är glad, publiken är jätteglad och musikerna, de är banne mig gladast av oss alla. Precis som man ska vara när man fyller år! För det är alltså födelsedagskalas ikväll. En fem timmar lång fyrtioårsfest och hela Svenne Rubins-familjen är bjuden!

Upplägget för aftonen är helt enkelt som så att musiker från Svenne Rubins historia samt en lång rad gästartister framför olika musikaliska akter i blandade konstellationer. Alla deltagare hamnar dessutom mellan varven i samtal med kvällens konferencier Jonas "Heavy" Stentäpp i soffan som står på scenkanten, vilket förstås bidrar till den familjära känslan.

Vi får av Sven Rubin redan tidigt under kvällen veta att det inte passar med ”duetter” i afton, däremot kommer det att bli en hel del ”kombis”, och skratten ekar mellan bergväggarna. Svenne har publiken helt och fullt i sin hand, och underfundigheterna sinar aldrig. Jag tycker förresten att alla är på sitt lustigaste humör, för även om det förmodligen ursprungligen funnits någon slags manus hos Heavy så verkar en hel del hända spontant. Att det blir fel tonart och tappad text mellan varven gör inte det minsta när atmosfären är så hjärtlig. Svenne går vilse bakom scenen, och Martin Almgren råkar gå av innan han är klar, men allt ordnar sig och publiken älskar det! Men, det känns också viktigt att påpeka att det inte bara är tjo och tjim, det är musikaliskt så att man nästan baxnar mellan varven.

Det är verkligen fråga om lysande musiker på Dalhalla ikväll! Och det är hits! Clas bjuder på ”I ain´t beggin´”, Billy Opel på ”Ta mig hem” och när Stiko Per faktiskt river av ”Bröder” då blir jag plötsligt sugen på att gå på hockey. Jag, som efter 22 år i Dalarna aldrig sett en enda ishockeymatch känner att det är på tiden nu, för jag vill uppleva hur den där låten egentligen gör sig i det sammanhanget. Sedan fortsätter det. Petra Kvännå tar sig an ”A natural woman”, Tusse kör ”Purple rain” och Martin Almgren gör ”Shut up and dance”. De fem timmarna flyger förbi. Vilka sångare!

Vilken orkester! Vilken KVÄLL! Ett fyrfaldigt leve för Svenne Rubins som firar 40, och jag hoppas på liknande dalafestivaler på Dalhalla flera gånger framöver, fast utan restriktioner, så att det blir mer tryck ifrån publiken också. För övrigt tar jag vägen över skogen hem. Man får lära av misstagen.

Betyg:

Svenne Rubins Amazonrock

Dalhalla, Rättvik

Tisdag 1/8

Publik: 750

Betyg: 4/5

Frida Trygg Stöffling